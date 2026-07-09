「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

▲氣象署觀測，巴威今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1140公里之處。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威逐漸接近，中央氣象署預報員張承傳表示，預估今天下午會發布海上警報，而深夜有機會發布陸上警報，屆時全台都可能納陸警範圍。至於是否可能放颱風假，他表示，等颱風警報發布後有「風雨預報」，會更明確。而停班停課與否，以各縣市政府決策公布為準。

氣象署觀測，巴威今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1140公里之處，以每小時21公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。

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▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



全台可能陸警

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預估今天下午會發布海警，而深夜有機會發布陸警，由於各縣市都有機會碰到暴風圈，全台都可能納陸警範圍，預估暴風圈周五晚接觸陸地，周五晚到周六颱風影響最明顯。

至於是否可能放颱風假，張承傳提到，等颱風警報發布後有「風雨預報」，會更明確。而停班停課與否，以各縣市政府決策公布為準。