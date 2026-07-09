強颱巴威「降雨高風險區明確」　鄭明典：全台都要嚴肅面對

記者黃翊婷／綜合報導

強颱巴威持續朝台灣接近，中央氣象署預估最快今日（9日）下午發布海上警報，深夜有機會發布陸上警報。前氣象局長鄭明典表示，「降雨的高風險區很明確，如果考慮模式常低估颱風環流和西（南）風輻合的雨量，其實全台灣都要很嚴肅的面對巴威颱風！」

▲強颱巴威持續接近台灣。（圖／翻攝自中央氣象署）

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根據中央氣象署公布的颱風消息資料顯示，強颱巴威9日凌晨2時的中心位置在北緯17.6度，東經130.8度，並以每小時13公里的速度，向西北進行。

▲鄭明典呼籲全台民眾都要嚴肅面對颱風巴威，做好防颱準備。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

鄭明典8日晚間在臉書分享一張圖片並表示，「這是很接近官方預報路徑的風雨圖！不是預報，只是當作示意圖參考：降雨的高風險區很明確，如果考慮模式常低估颱風環流和西（南）風輻合的雨量，其實全台灣都要很嚴肅的面對巴威颱風！」不過，由於強風區變化大，所以無法用單一預報圖表示，台東則可能出現焚風。

面對來勢洶洶的強颱巴威，中央氣象署預報員張承傳表示，預估最快今日（9日）下午就會發布海上警報，深夜有機會發布陸上警報，周五晚到周六（10日至11日）颱風影響最為明顯。