巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威強度稍減弱！中央氣象署預報員張承傳表示，預估今天下午會發布海上警報，而深夜有機會發布陸上警報，周五晚間到周六颱風影響最明顯。

▲強颱巴威來勢洶洶。（圖／翻攝easterlywave）



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張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天基隆北海岸偶爾有零星短暫陣雨，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨；今晚起桃園以北、宜蘭水氣稍增加，可能有零星降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周五晚至周六影響最劇

張承傳說，周五颱風慢慢靠近，北部、東北部風雨越晚越明顯，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周五晚到周六颱風影響最明顯，北部、東北部、中南部山區有大雨或豪雨，其中台中以北山區有豪雨以上等級降雨機率，中部平地、東部山區並有大雨或局部豪雨機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

估今下午海警、深夜陸警

張承傳表示，巴威今開始轉成西北前進，預估下午會發海警，而深夜有機會發陸警，颱風中心大約周六下午從東北角近海通過。氣象署觀測，巴威強度稍減弱，今晨2時中心附近最大風速降到每秒53公尺，巔峰強度時為每秒60公尺，但目前仍是強颱等級。

張承傳提到，周日颱風逐漸遠離，降雨逐漸趨緩，西半部、東南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨；下周一至下周三水氣多一些，東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨，午後西半部山區有局部大雨機率。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

