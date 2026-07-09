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新兵入伍5天從班長嗆到營長「出去弄死你」　打傷輔導長還想逃出營

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲新兵入伍5天從班長嗆到營長「出營區弄死你」。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者趙蔡州／綜合報導

一名鄭姓男子2025年赴成功嶺302旅服義務役，入伍後疑因難以適應軍中生活，接連拒絕集合、抗命、辱罵幹部，甚至推倒輔導長狠嗆「出營區的時候弄死你」，還企圖逃離營區。台中地院審理，考量鄭男已努力適應部隊生活，情況已明顯改善，近期將退伍，且犯後坦承犯行，依《陸海空軍刑法》對長官施強暴、恐嚇罪判處有期徒刑1年3月，宣告緩刑3年，並須向公庫支付6萬元，全案仍可上訴。

入伍不久連日抗命　班長、連長到營長全遭嗆聲

根據判決書指出，鄭男7月21日入伍，隔天就無視班長勸阻，擅自返回寢室睡覺，還情緒激動對幹部大聲咆哮。接下來幾天內，他不僅拒絕參加早點名，也不願起床接受勸導，甚至以身體起疹為由拒穿迷彩服，面對下士、連長及營長時，還脫口「要不然要怎樣都來啦！」、「不給我休假，我就去X」等語，晚間也未依規定就寢，持續違反部隊管理。

推倒輔導長又恐嚇　衝向營門遭攔阻未遂

直到2025年7月26日，鄭男再度缺席集合，輔導長上前處理時遭他推倒受傷。他隨後作勢揮拳，並出言恫嚇「出營區的時候弄死你」，接著朝營區出口奔跑，企圖離營，所幸遭連長及營長即時攔下，未能成功脫逃，軍方事後將他移送憲兵偵辦。

法院考量已改善近退伍　宣告緩刑並命繳6萬元

台中地院法官審理認為，鄭男同時涉及意圖長期脫免職役而離去職役未遂、抗命，以及對長官施強暴、恐嚇等罪，鄭男身為現役軍人，本應遵守軍紀、服從指揮，卻因不適應軍中生活而做出大量脫序行為，影響部隊秩序與領導統御，但考量後續已努力適應部隊生活，情況已明顯改善，近期將退伍，且犯後坦承犯行，判處鄭男有期徒刑1年3月、緩刑3年，且應向公庫支付6萬元。

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