川普宣布授權烏克蘭生產愛國者飛彈　美將助深入俄羅斯腹地攻擊





▲川普宣布將授權烏克蘭生產愛國者飛彈。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普8日在土耳其北約峰會上會晤烏克蘭總統澤倫斯基時表示，他正在敦促俄羅斯總統普丁同意在第三國跟澤倫斯基舉行和平談判，並指出烏克蘭的無人機攻勢讓戰爭升級，但也有助於創造結束戰爭的條件，還宣布將授權烏克蘭生產愛國者飛彈。

拒絕莫斯科會談 川普力促第三國談判

根據美國CNN報導，川普8日會晤澤倫斯基時表示，他希望普丁、澤倫斯基能坐下來好好談判，他也針對和平談判一事與普丁進行溝通，雖然普丁表示願意會面，但希望在莫斯科舉行，他已拒絕了這項提議。

川普也在現場詢問澤倫斯基，是否願意在莫斯科跟普丁會面。澤倫斯基幽默地回答一句，「情況有點困難，那裡有很多烏克蘭的無人機，對我來說很危險」。

稱無人機攻勢創造契機 授權生產愛國者飛彈

川普還說，烏克蘭近期針對俄羅斯境內的打擊讓衝突升級，但也有助於創造結束戰爭的條件。他還宣布，美國將授權烏克蘭生產愛國者飛彈，顯示了儘管他呼籲透過談判結束戰爭，美國仍會持續向烏克蘭提供軍事支持。

盧比歐：美國將協助烏深入俄腹地展開攻擊

美國國務卿盧比歐也說，美國將協助烏克蘭深入俄羅斯腹地打擊俄羅斯，以結束戰爭，「這幾個月戰爭發生了一些變化，就是俄羅斯發現保衛自己的領空越來越困難了」、「我們希望這意味著，讓我們可以就和平談判創造空間。」