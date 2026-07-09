李多慧請200粉絲吃海底撈「結帳明細曝」！她嚇到緊盯帳單

▲李多慧請粉絲吃海底撈，最終結帳金額曝光。（圖／翻攝YouTube／李多慧）



網搜小組／柯振中報導

韓籍啦啦隊女神李多慧為了慶祝YouTube頻道百萬訂閱，日前砸大錢請200位粉絲吃海底撈，霸氣的舉動圈粉無數。而近日她也在YouTube公布了吃飯的明細，分別是請粉絲花了25萬多元，以及團隊慶功宴吃了3萬多元。

砸大錢請兩百粉絲吃鍋！ 李多慧霸氣曝光海底撈明細

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李多慧8日在YouTube頻道上傳了新影片，分享得知百萬訂閱的好消息以後，工作團隊準備的驚喜，並且一起規劃「吃飯慧」的活動，還討論要給粉絲們什麼驚喜，還公布了粉絲的總報名人數，高達2萬2,573人報名。

▲▼李多慧請粉絲吃海底撈，最終結帳金額曝光。（圖／翻攝YouTube／李多慧）



等到請吃海底撈當天，李多慧身穿白色洋裝現身，並且向粉絲們打招呼，嗨喊「今天多慧請客」，要粉絲們敞開肚皮大膽地吃。此外，在用餐的過程中，李多慧還在餐廳內發放紀念小禮物，同時還霸氣宣言，只要在座單身的男粉絲、女粉絲結婚，「真的我付錢」，並且還會親自到結婚典禮獻唱。

▲▼李多慧請粉絲吃海底撈，最終結帳金額曝光。（圖／翻攝YouTube／李多慧）



開席見雙帳單嚇傻！ 員工出面解釋：總額為28萬多

等到活動完整結束，李多慧與粉絲舉行慶功宴，並且領取點餐明細時，整個人差點被嚇傻，因為看見了2張帳單，加起來一共50多萬元。不過，後續海底撈員工出面解釋，其中一張25萬多元的帳單，是請粉絲吃的總點餐金額，另一張28萬多元，則是粉絲的點餐金額加上團隊慶功宴的3萬元，總額並非2張加起來，而是28萬多元這張。

▲▼李多慧請粉絲吃海底撈，最終結帳金額曝光。（圖／翻攝YouTube／李多慧）

