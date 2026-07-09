　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

巴威最新2條路徑「登陸或擦過」北台灣　專家警告：將極端強降雨

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署、翻攝weathernerds）

▲巴威颱風眼又大又圓，核心雲區密實。（圖／翻攝weathernerds）

記者許力方／綜合報導

中央氣象署最新颱風預報，強颱「巴威」中心目前位於鵝鑾鼻東南東方1260公里海面上，以西北西轉西北方向朝台灣東部外海前進，不排除更偏西靠近台灣。中國中央氣象台則分析，巴威強度大、能量足，且維持「超強颱風」時間較長，未來靠近台灣時都將維持強度，且若巴威登陸或擦過台灣北部，將帶來「極端強降水」。

明晚至11日影響最劇　北東部慎防豪雨

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預估，巴威明天開始對台灣天氣造成影響，北部及東北部風雨越晚越明顯，其他地區也有局部的風雨；明晚至11日（周六）是颱風影響最明顯的時候，各地風強雨大，尤其北部、東北部地區及中南部山區要留意持續性強降雨，台中以北山區有豪雨等級以上降雨發生的機率，中部平地及東部山區也有大雨或局部豪雨。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署、翻攝weathernerds）

▲巴威路徑不排除登陸台灣。（圖／中央氣象署）

超強颱風能量充足　陸方示警極端降水

中國中央氣象台則指出，巴威颱風眼清晰、渾圓，中心密閉雲區密實，其強度大、能量足，且維持「超強颱風」時間長，未來靠近台灣東部海域前都會維持等級。巴威具備了成為超強颱風的所有有利條件，首先行進路徑上熱帶洋面海溫高，提供熱力條件；其次，是持續穩定的水氣輸送，不斷給颱風中心能量，使環流始終保持旺盛；此外，目前高空輻散條件維持颱風核心結構穩定，有利強度維持與發展。

根據中央氣象台最新預報，巴威預測路徑正逐漸趨向台灣東部海面，但路徑仍有變數，可能於明天晚間至11日「登陸或擦過台灣北部沿海」，並於11日晚間至12日在浙閩附近沿海登陸，也可能在台灣東方海面北上，直接登陸浙江沿海，預報員強調「可以確定的是，巴威登陸時強度大，風雨影響不容小覷。」

比較過去1996年賀伯颱風曾在台灣降下創紀錄雨量，中央氣象台預估，若巴威登陸或擦過台灣北部，將可能為台灣帶來極端降水過程。

▼中央氣象台預估：巴威登陸時強度大。（圖／中央氣象台）

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象台）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求
快訊／台中明放颱風假？盧秀燕拍板：今晚8點宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

金門擴大查中聯問題油！181家業者全查完　下架437件產品

星宇航空藝術機「空山銀」12日首航東京　主題備品10月上線

颱風來停班有薪水嗎？「5大QA」一次看

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

金門擴大查中聯問題油！181家業者全查完　下架437件產品

星宇航空藝術機「空山銀」12日首航東京　主題備品10月上線

颱風來停班有薪水嗎？「5大QA」一次看

巴洛貢逃過禁賽引爭議　美國隊友吐心聲：反正大家都會討厭我們

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

爸媽不准養！姊妹演「路邊撿到貓」成功收編　網自首：我也用這招

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

王彥程追星成功！見娜璉秒變害羞粉絲　網笑：比投球還緊張

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

馬英九下週76歲生日！　朱立倫今看望提前送生日祝福

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

峮峮畢業《飢餓》！官方證實加入2新血　網憂「蔡黃汝下車」電視台給答案

李珠珢笑「我是渣女」　高EQ回應網上留言

生活熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

最新各國路徑！　巴威要轉向了

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

巴威強度超扯！　蘭嶼竟「肉眼可見菲律賓」

別人的老闆！　巴威還沒到就宣布「週五在家」

更多熱門

相關新聞

巴威移動加速「侵襲率略降」　氣象署：不影響暴風圈侵台

巴威移動加速「侵襲率略降」　氣象署：不影響暴風圈侵台

巴威颱風略為減速，其暴風圈預計明天晚間觸陸。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，基隆市暴風侵襲率達99%，較過去6小時略為降低。氣象署表示，此次暴風圈一定會進到台灣，少數誤差不會影響侵襲機率。

不斷更新／強颱巴威逼近！全台活動異動　宜蘭童玩節休園

不斷更新／強颱巴威逼近！全台活動異動　宜蘭童玩節休園

強颱巴威逼近！ 阿弟蕭景鴻開唱「首場急喊卡」最新安排一次看

強颱巴威逼近！ 阿弟蕭景鴻開唱「首場急喊卡」最新安排一次看

陸預測：巴威11日白天登陸或擦過台灣北部

陸預測：巴威11日白天登陸或擦過台灣北部

用Windy看巴威他愣「擦邊還撞台？」　內行解答

用Windy看巴威他愣「擦邊還撞台？」　內行解答

關鍵字：

巴威颱風氣象氣象雲颱風中央氣象台

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

最新各國路徑！　巴威要轉向了

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面