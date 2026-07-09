巴威最新2條路徑「登陸或擦過」北台灣　專家警告：將極端強降雨

▲巴威颱風眼又大又圓，核心雲區密實。（圖／翻攝weathernerds）



記者許力方／綜合報導

中央氣象署最新颱風預報，強颱「巴威」中心目前位於鵝鑾鼻東南東方1260公里海面上，以西北西轉西北方向朝台灣東部外海前進，不排除更偏西靠近台灣。中國中央氣象台則分析，巴威強度大、能量足，且維持「超強颱風」時間較長，未來靠近台灣時都將維持強度，且若巴威登陸或擦過台灣北部，將帶來「極端強降水」。

明晚至11日影響最劇 北東部慎防豪雨

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氣象署預估，巴威明天開始對台灣天氣造成影響，北部及東北部風雨越晚越明顯，其他地區也有局部的風雨；明晚至11日（周六）是颱風影響最明顯的時候，各地風強雨大，尤其北部、東北部地區及中南部山區要留意持續性強降雨，台中以北山區有豪雨等級以上降雨發生的機率，中部平地及東部山區也有大雨或局部豪雨。

▲巴威路徑不排除登陸台灣。（圖／中央氣象署）



超強颱風能量充足 陸方示警極端降水

中國中央氣象台則指出，巴威颱風眼清晰、渾圓，中心密閉雲區密實，其強度大、能量足，且維持「超強颱風」時間長，未來靠近台灣東部海域前都會維持等級。巴威具備了成為超強颱風的所有有利條件，首先行進路徑上熱帶洋面海溫高，提供熱力條件；其次，是持續穩定的水氣輸送，不斷給颱風中心能量，使環流始終保持旺盛；此外，目前高空輻散條件維持颱風核心結構穩定，有利強度維持與發展。

根據中央氣象台最新預報，巴威預測路徑正逐漸趨向台灣東部海面，但路徑仍有變數，可能於明天晚間至11日「登陸或擦過台灣北部沿海」，並於11日晚間至12日在浙閩附近沿海登陸，也可能在台灣東方海面北上，直接登陸浙江沿海，預報員強調「可以確定的是，巴威登陸時強度大，風雨影響不容小覷。」

比較過去1996年賀伯颱風曾在台灣降下創紀錄雨量，中央氣象台預估，若巴威登陸或擦過台灣北部，將可能為台灣帶來極端降水過程。

▼中央氣象台預估：巴威登陸時強度大。（圖／中央氣象台）

