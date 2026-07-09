颱風深夜性侵！女客人被拉進漆黑廁所　餐酒館店長噁辯：時間很短

▲餐酒館店長伸狼爪，一審被判處有期徒刑3年2月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

台東一名餐酒館店長阿鴻（化名）在凱米颱風侵台期間，趁一名到店聚餐的咖啡廳女助手落單，上前強吻並將她拉進店外廁所內侵犯。台東地院審理後認定阿鴻犯下強制性交罪，一審判處有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

多次陪同如廁 店外無照明成犯案地點

判決指出，113年7月23日晚間為颱風夜，女子與友人到阿鴻任職的餐酒館聚餐，阿鴻也加入同樂。由於店內廁所位在室外，且周邊沒有照明，阿鴻席間曾多次陪同女子前往廁所。當晚近23時，女子與友人、阿鴻在店外聊天，友人先返回店內後，女子獨自前往廁所，阿鴻則趁機在外等候。

女子喊「不要」仍遭侵犯 被告辯稱酒後失慮

法院認定，女子走出廁所並關燈時，阿鴻不顧她明確表示「不要」並伸手推拒，仍上前強吻，接著將她強拉進廁所內侵犯，直到女子持續掙扎才停止並道歉。審理時，阿鴻雖坦承犯行，但辯護人主張他是酒後失慮，且行為係以手部而非生殖器為之、時間短暫，案發後也曾道歉，並已與被害人達成調解，因此請求法院酌減其刑、給予緩刑。

犯後調解分文未付 法院斥為逞私慾侵犯性自主

法院指出，阿鴻為逞一己私慾，不尊重被害女子的性自主決定權。雖然阿鴻犯後坦承犯行，並與被害人達成130萬元調解，約定先給付30萬元、其後按月付款，但他自承至今分文未付。法院認為，阿鴻犯行並無足以引起一般同情的可憫恕事由，不予減刑，也不符緩刑要件，依強制性交罪判處有期徒刑3年2月。