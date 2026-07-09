　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

致癌油最新下游名單一次看　胖老爹、開飯川、饗食天堂、西堤都中鏢

▲▼北市法務局、衛生局稽查問題油品下架。（圖／台北市政府提供）

▲致癌油風波延燒，台北、高雄、台中公布最新名單。（圖／台北市政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

中聯油品檢出致癌物苯駢芘超標事件持續延燒，台北市衛生局8日公開最新調查進度，南僑公司使用問題油製作成7款油品，再銷售至市內62間家店，名單包含胖老爹炸雞、錢櫃等。高雄市政府8日新增29間業者使用到問題油，至今累計有49間業者使用到問題油。台中衛生局8日也公布第一波第三層問題油品流向，包含寶喆食品有限公司等5間公司。

南僑7款再製油流出　北市62筆名單

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市衛生局8日表示，針對中聯油品致癌物超標案，衛生局2日啟動清查，目前已確認南僑油脂公司未依食安法第7條第5項於檢出苯駢芘超標時通報，依法裁處300萬元，另查出南僑以問題油品再製7款油品，包含南僑NEBOS機能性脂肪抹醬、烘焙潔淨升級油無添加攪拌油、王牌液態油炸專用油、維佳無水烘焙奶油、植物性起酥用油、維佳特製丹麥專用油、特製專用烘焙油脂等，銷售至台北市的62間店家，若店名重複列出，是因為銷售不同出貨單號的產品。

胖老爹、錢櫃入列　北市持續追查流向

根據台北市衛生局公布的名單，受影響業者包括胖老爹炸雞、晶華國際酒店、錢櫃、全聯福利中心、君悅排骨、亞都麗緻大飯店、好樂迪、野村食品企業股份有限公司、漢翊食品有限公司，甚至台北市政府勞工局職業訓練中心也在名單中。台北市衛生局表示，將持續追查問題油流向，一旦有新進度就會向市民公布。

▲▼沙拉油含致癌物 台北錢櫃、胖老爹受波及 高雄西堤、旭集等淪陷。（圖／翻攝自政府網站）

▲▼沙拉油含致癌物 台北錢櫃、胖老爹受波及 高雄西堤、旭集等淪陷。（圖／翻攝自政府網站）

▲台北市衛生局公布有購買南僑問題油的業者名單。（圖／翻攝自台北市政府網站）

高雄新增29家　台中公布第三層流向

高雄市衛生局8日也新增29家下游有使用問題油的業者，至今已確認共有49家下游業者使用到問題油，經稽查均已下架，衛生局也同步公布了29間業者的名稱、產品及批號資訊。名單包含旭集、開飯川食堂、饗食天堂、全聯福利中心、漢來大飯店、漢來海港、西堤牛排、陶板屋、和牛涮、聚日式鍋物、品田牧場、藝奇日本料理等。

高雄市衛生局表示，高雄市政府秉持違反食品安全規範行為採取零容忍態度，在得知有問題油流入市面販售，並有部分加工做成食品或流入餐飲業烹調使用，食安小組已立刻動員落實稽查，同時持續要求下游業者提供銷貨流向，以進一步追查所有問題油品及相關再製品下架回收，避免問題油品讓民眾吃下肚。

▲▼沙拉油含致癌物 台北錢櫃、胖老爹受波及 高雄西堤、旭集等淪陷。（圖／翻攝自政府網站）

▲▼沙拉油含致癌物 台北錢櫃、胖老爹受波及 高雄西堤、旭集等淪陷。（圖／翻攝自政府網站）

▲高雄市衛生局新增29家下游有使用問題油的業者。（圖／翻攝自高雄市政府網站）

台中市政府自7日依法重罰中聯、福懋及福壽等3家業者各300萬元後，持續往下游追查油品流向。台中市食安處8日公布第一批第三層問題油品流向，共掌握5家食品業者曾使用或進貨問題油品，分別是寶喆食品公司、采市整合行銷國際公司、全錸蒔國際餐飲會館、燒瓶子投資股份有限公司、佳信食品工業等，問題產品均已完成下架，截至目前問題油已累計回收3萬9535公斤。

▼台中市政府公布第一批第三層問題油品流向。（圖／翻攝自台中市政府網站）

▲▼沙拉油含致癌物 台北錢櫃、胖老爹受波及 高雄西堤、旭集等淪陷。（圖／翻攝自政府網站）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求
快訊／台中明放颱風假？盧秀燕拍板：今晚8點宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

金門擴大查中聯問題油！181家業者全查完　下架437件產品

星宇航空藝術機「空山銀」12日首航東京　主題備品10月上線

颱風來停班有薪水嗎？「5大QA」一次看

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

金門擴大查中聯問題油！181家業者全查完　下架437件產品

星宇航空藝術機「空山銀」12日首航東京　主題備品10月上線

颱風來停班有薪水嗎？「5大QA」一次看

巴洛貢逃過禁賽引爭議　美國隊友吐心聲：反正大家都會討厭我們

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

爸媽不准養！姊妹演「路邊撿到貓」成功收編　網自首：我也用這招

世足8強恐改期！英格蘭對決挪威碰上「極端天氣」　FIFA備戰應變

王彥程追星成功！見娜璉秒變害羞粉絲　網笑：比投球還緊張

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

馬英九下週76歲生日！　朱立倫今看望提前送生日祝福

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

峮峮畢業《飢餓》！官方證實加入2新血　網憂「蔡黃汝下車」電視台給答案

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

生活熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

最新各國路徑！　巴威要轉向了

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

巴威強度超扯！　蘭嶼竟「肉眼可見菲律賓」

別人的老闆！　巴威還沒到就宣布「週五在家」

更多熱門

相關新聞

問題油政府應變過慢！綠委：應徹查官員業者

問題油政府應變過慢！綠委：應徹查官員業者

民進黨立委劉建國於立法院質詢衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛，指出中聯油脂問題油事件應變過慢。劉建國表示，食藥署從稽查到最終全面下架耗時約一週，且進度反覆，相較過去蘇丹紅事件不夠迅速。他強調，此油品含有一級致癌物苯駢芘，對重症患者具風險，政府至今卻未提出統一的退貨標準作業程序，應全面移送檢調徹查官員與業者。

致癌油案持續擴大　食藥署全面稽查4家油廠

致癌油案持續擴大　食藥署全面稽查4家油廠

中聯致癌油流向多家飯店　凱撒、希爾頓都在列

中聯致癌油流向多家飯店　凱撒、希爾頓都在列

即／中聯油脂總經理、品研副課長列被告

即／中聯油脂總經理、品研副課長列被告

卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

關鍵字：

致癌油問題油中聯

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

最新各國路徑！　巴威要轉向了

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面