致癌油最新下游名單一次看　胖老爹、開飯川、饗食天堂、西堤都中鏢

▲致癌油風波延燒，台北、高雄、台中公布最新名單。（圖／台北市政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

中聯油品檢出致癌物苯駢芘超標事件持續延燒，台北市衛生局8日公開最新調查進度，南僑公司使用問題油製作成7款油品，再銷售至市內62間家店，名單包含胖老爹炸雞、錢櫃等。高雄市政府8日新增29間業者使用到問題油，至今累計有49間業者使用到問題油。台中衛生局8日也公布第一波第三層問題油品流向，包含寶喆食品有限公司等5間公司。

南僑7款再製油流出 北市62筆名單

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台北市衛生局8日表示，針對中聯油品致癌物超標案，衛生局2日啟動清查，目前已確認南僑油脂公司未依食安法第7條第5項於檢出苯駢芘超標時通報，依法裁處300萬元，另查出南僑以問題油品再製7款油品，包含南僑NEBOS機能性脂肪抹醬、烘焙潔淨升級油無添加攪拌油、王牌液態油炸專用油、維佳無水烘焙奶油、植物性起酥用油、維佳特製丹麥專用油、特製專用烘焙油脂等，銷售至台北市的62間店家，若店名重複列出，是因為銷售不同出貨單號的產品。

胖老爹、錢櫃入列 北市持續追查流向

根據台北市衛生局公布的名單，受影響業者包括胖老爹炸雞、晶華國際酒店、錢櫃、全聯福利中心、君悅排骨、亞都麗緻大飯店、好樂迪、野村食品企業股份有限公司、漢翊食品有限公司，甚至台北市政府勞工局職業訓練中心也在名單中。台北市衛生局表示，將持續追查問題油流向，一旦有新進度就會向市民公布。

▲台北市衛生局公布有購買南僑問題油的業者名單。（圖／翻攝自台北市政府網站）

高雄新增29家 台中公布第三層流向

高雄市衛生局8日也新增29家下游有使用問題油的業者，至今已確認共有49家下游業者使用到問題油，經稽查均已下架，衛生局也同步公布了29間業者的名稱、產品及批號資訊。名單包含旭集、開飯川食堂、饗食天堂、全聯福利中心、漢來大飯店、漢來海港、西堤牛排、陶板屋、和牛涮、聚日式鍋物、品田牧場、藝奇日本料理等。

高雄市衛生局表示，高雄市政府秉持違反食品安全規範行為採取零容忍態度，在得知有問題油流入市面販售，並有部分加工做成食品或流入餐飲業烹調使用，食安小組已立刻動員落實稽查，同時持續要求下游業者提供銷貨流向，以進一步追查所有問題油品及相關再製品下架回收，避免問題油品讓民眾吃下肚。

▲高雄市衛生局新增29家下游有使用問題油的業者。（圖／翻攝自高雄市政府網站）

台中市政府自7日依法重罰中聯、福懋及福壽等3家業者各300萬元後，持續往下游追查油品流向。台中市食安處8日公布第一批第三層問題油品流向，共掌握5家食品業者曾使用或進貨問題油品，分別是寶喆食品公司、采市整合行銷國際公司、全錸蒔國際餐飲會館、燒瓶子投資股份有限公司、佳信食品工業等，問題產品均已完成下架，截至目前問題油已累計回收3萬9535公斤。

▼台中市政府公布第一批第三層問題油品流向。（圖／翻攝自台中市政府網站）