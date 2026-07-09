巴威逼近！北大武步道+檜谷山屋9日封閉 墾丁+雙流10日休園

▲因應巴威颱風休園。（圖／林業保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

巴威颱風逐步逼近台灣，中央氣象署預估9日將發布海上颱風警報。林業保育署屏東分署宣布，北大武山國家步道、檜谷山屋及高屏多處自然步道自9日下午5時起預警性關閉；墾丁、雙流國家森林遊樂區則自10日上午8時起休園，呼籲民眾取消或延後登山、遊憩行程，避免冒險入山，確保自身安全。

依據中央氣象署資訊，「巴威」颱風逐漸逼近，預計於9日發布海警。林業保育署屏東分署所轄檜谷山屋、北大武山國家步道、浸水營國家步道西段及高屏地區自然步道自7月9日17時起預警性關閉；墾丁及雙流國家森林遊樂區自10日8時起預警性休園；林後四林平地森林園區將配合屏東縣政府停班停課公告辦理。後續將俟天候穩定並經巡查無虞後於台灣山林悠遊網發布開放動態。

屏東分署呼籲，為保障生命財產安全，請民眾密切注意天氣變化，颱風期間請暫緩前往山區進行登山與遊憩活動；若已規劃行程應取消或延後，切勿冒然涉險。北大武山國家步道之檜谷山屋自步道關閉至公布開放期間，原已核准住宿山友，全額退費。

各森林育樂場域最新開、休園情形及步道開放訊息，民眾於出發前務必至「台灣山林悠遊網」查詢，以掌握最新即時資訊。