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生日被放鳥！人妻驚見手錶「老公狂動40分鐘」　抓到8次去摩鐵

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲人妻靠智慧手錶共享功能抓包老公外遇。（示意圖／ETtoday資料照）

記者劉維榛／綜合報導

「現在他每天下跪道歉！」一名人妻透露，老公近半年常以加班為由晚歸，直到她生日當天被臨時放鳥，才無意間查看智慧手錶共享紀錄，發現老公當晚心率飆高、定位竟在汽車旅館。她冷靜截圖存證，整理出老公8次出現在同一地點。文章曝光後，網友心疼回應，「支持妳離婚拿到該拿的」。

一名女網友在Dcard表示，與老公結婚4年、育有一名2歲孩子，近半年來老公頻頻以「加班」為由晚歸，她從未起疑，直到生日當天，對方臨時取消早已約好的晚餐，她無意間查看兩人智慧手錶共享資料，竟發現老公當晚「運動」40分鐘、心率飆高，定位還顯示在汽車旅館，讓她當場心寒。

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原PO表示，當天原本夫妻已安排慶生，甚至提前將孩子交給保母照顧，沒想到老公卻以公司臨時有事為由爽約。她獨自吃完晚餐後滑手機，突然想到兩人的智慧手錶有共享健身資料，於是點開查看，赫然發現老公當晚9點有一筆長達40分鐘的運動紀錄，不僅心率偏高，定位地點更顯示在一間汽車旅館。

雖然看到畫面當下沒有崩潰大哭，但她默默截圖存證，並開始每天記錄丈夫的行蹤。兩個月下來，她整理出完整時間軸，發現老公11次聲稱加班，其中有8次定位都出現在同一間汽車旅館。她將所有截圖、時間與紀錄整理成資料夾，直到日前才把iPad放在餐桌上，打開資料夾推到丈夫面前，只淡淡說了一句「你自己看完再說話」。

原PO透露，丈夫看到證據後臉色瞬間發白，如今每天跪著道歉，聲稱只是一時鬼迷心竅。她表示，所有資料都已交由律師確認，目前唯一猶豫的是2歲孩子還小，因此發文詢問，「該直接離，還是先拿到我要的條件再離？」

心率飆高40分鐘定位竟在摩鐵！網心疼：拿到各種該拿的

文章曝光後，底下網友紛紛心疼回應，「支持你拿到各種該拿的，拿多少都沒辦法補償你的受傷，但至少讓自己生活不用太擔心生計，可以好好療傷」、「原本以為是老掉牙的出軌文，結果是個邏輯清晰又堅定的帥女人」、「下跪道歉的場景記得密錄下來，免得上了法庭他說他只是去旅館健身，因為沒有外遇直接證據，到時怕翻臉不認帳」。

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