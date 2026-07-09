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好多人遇到！LINE跳通知「打開卻沒內容」　官方曝4解法

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲最近多數網友遇到LINE收到通知打開卻沒內容的狀況。（圖／記者周亭瑋攝）

文／CTWANT

LINE目前是全台使用率最高的通訊軟體，近日有網友在社群平台分享稱最近使用時，明明有收到通知，打開軟體後卻發現沒有內容，貼文引發熱議，許多人都表示自己也有相同的狀況，對此，官方解答有4個解決方法，以助使用者排除異常。

原PO在Threads上發文表示，「為什麼line我明明收到通知了，但打開來，什麼都看不到？」貼文一出引來網友共鳴，吸引近20萬次瀏覽，「我也是」、「我的也會，都要重開才好」、「我是沒收到訊息通知，確定沒開到勿擾，也有設定通知」、「甚至還會遺失某一天或某一時刻的對話」。

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也有人提出解決方式，「去line裡面的設定-聊天-刪除資料-清除快取，應該能解決」、「網路重置就好了」、「無痕收回樓」、「試著把藍芽關掉」。

對於「收到訊息提醒，但無法查看訊息」問題，LINE官方網頁上詳記4種解決方法：

1.先回到聊天列表頁面後，再次開啟收到提醒的聊天室

2.重新啟動裝置

3.將LINE應用程式更新至最新版本

4.確認或解除網路使用限制及網頁過濾服務（※詳細操作方法，請洽詢行動裝置製造商）

如異常狀況還是無法排除，LINE官方也分析有2原因，首先是對方用戶使用了無痕收回功能，LINE Premium會員可使用將訊息「無痕收回」的功能，當對方用戶使用此功能時，即使收到系統推播提醒，該則訊息也不會顯示在聊天室內。再來是持有多筆LINE帳號，當LINE帳號移動失敗，或不小心建立了多筆LINE帳號時，可能導致收到了訊息提醒卻未顯示該則訊息的狀況發生。

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