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民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

下班趕晚餐、孩子喊餓？樂家康超市「蛋白質專區」，從正餐到點心一次備齊

▲▼ 金豐盛 。（圖／業者提供）

▲金豐盛蛋白質專區即日起正式進駐全台樂家康超市，以及萬家福淡新、天母、新店、經國、內壢、文心、西屯、安平、鼎山及仁德10家量販店。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

下班回到家已經晚上七、八點，打開冰箱開始思考晚餐要煮什麼？孩子放學喊著肚子餓，但又不想讓他先吃一堆零食？假日想吃得清爽一點，卻懶得花太多時間備料？無論是單身上班族還是家有小朋友的家長，這些看似不同的生活情境，其實都有一個共同點，那就是每天都得想著「今天要吃什麼」。而在一餐之中，最需要花心思準備的，往往就是主菜。如何準備一份兼顧美味、便利與營養的主蛋白，也因此成為越來越多家庭每天都會面臨的課題。

▲▼ 金豐盛 。（圖／業者提供）

看準現代人對蛋白質的攝取需求持續提升，金豐盛攜手樂家康超市打造的「蛋白質專區」即日起正式上線！從製程嚴謹的全氣冷生鮮雞肉到方便備餐的即食雞肉，不論是想認真下廚準備一家人的晚餐，還是忙碌時快速補充營養，一站都能全面購足，輕鬆滿足不同生活情境下的蛋白質需求。

▲▼ 金豐盛 。（圖／業者提供）

蛋白質不只是健身族需求　還是家庭餐桌的新日常

過去提到蛋白質，許多人第一時間想到的可能是健身、重訓或強調減脂的飲控菜單，但現在不一樣了，蛋白質早就從運動族群的關鍵字，變成家庭餐桌的日常選項。從早到晚的每一餐，蛋白質其實都默默扮演著重要角色。上班族的早餐、午餐便當，孩子下課後的小點心、家庭晚餐的主菜，甚至是假日輕食與深夜加班後的簡單補給，都相當需要優質蛋白質的陪伴。因此現在對於許多自煮族而言，青菜和澱粉不難準備，真正需要花心思的往往是「主蛋白」來源。

然而現代人的生活步調快速，並不是每天都有充裕時間備料下廚。冰箱裡除了常備生鮮，真的需要可以快速上桌、自由搭配的即食蛋白質，讓每天的營養攝取不因生活節奏而打折。

生鮮與即食一次買齊　打造更有彈性的備餐生活

此次金豐盛與樂家康超市合作，在各分店推出全新的「蛋白質專區」，最大的特色就在於把「全氣冷生鮮」與「即食蛋白質」整合在一起，方便消費者快速選購！

▲▼ 金豐盛 。（圖／業者提供）

今天想認真煮一桌晚餐，有「全氣冷生鮮雞肉」當主角，去骨腿排、里肌肉等部位一應俱全。白天趕在出門前準備便當，也有即食嫩雞胸、雞Ｑ丸的快速支援。這種「想煮能煮、不想煮也有選擇」的便利性，就是現代家庭最需要的飲食安全感。

全氣冷原料加持　「經典嫩雞胸」保留真實肉感與鮮嫩口感

便利性固然重要，但對許多消費者來說，食安同樣也是選購時不可忽視的關鍵考量。此次在「蛋白質專區」上架的「金豐盛經典嫩雞胸系列」，就堅持採用歐盟標準的全氣冷雞肉原料製作，相較傳統水冷式處理，全氣冷製程採0℃冷風降溫、每隻雞全程個別吊掛作業，有助於降低交叉污染風險；不經泡水處理，更能保留雞肉原有的風味與口感，兼顧品質、美味與安全。每包含有20公克以上的蛋白質，主打能快速補充日常所需營養，不同於部分加工即食肉品為了追求口感而添加增稠劑，金豐盛也堅持非必要不添加，保留雞肉原有纖維與肉質結構，每一包都吃得到實在的口感與肉香。
打開包裝後，不論是直接享用、簡單切片配沙拉或下鍋與其他時蔬拌炒，都能吃得出鮮嫩的口感表現。現在「蛋白質專區」也一次上架全系列，包括椒麻、香滷、蒜鹽及柚子胡椒4種風味，讓重口味和清爽系都能找到最療癒自己的風味選擇。

下午嘴饞別只靠零食　「經典雞Ｑ丸」躍身成為新選擇

而在正餐之外，許多人也開始把補充蛋白質的習慣延伸到下午茶或宵夜時光！與其隨手打開餅乾零食治嘴饞，現在「蛋白質專區」也買得到的「金豐盛經典雞Ｑ丸系列」，就是兼顧美味與營養的替代方案。

▲▼ 金豐盛 。（圖／業者提供）

一顆顆圓潤飽滿的雞Ｑ丸，除了以純雞胸肉製作，同樣也採用歐盟標準全氣冷雞肉原料，不額外添加澱粉與豬油。每包含有19公克以上的蛋白質，熱量不到189大卡，一包完食，就能輕鬆補充優質蛋白質。

▲▼ 金豐盛 。（圖／業者提供）

而在美味方面也不讓人失望，被不少網友封為「囤貨首選」的雞Ｑ丸，入口有Ｑ度也有嚼勁，多汁涮嘴一不小心就讓人一顆接著一顆。直接拆袋開吃或是加入乾麵、湯品，或搭配其他食材快速拌炒都十分方便，作為孩子下課後的零食點心，既顧到了健康也不怕晚餐吃不下。蒜香風味、海南雞風味2種口味也將出現在「蛋白質專區」，讓補充優質蛋白質不再是例行公事，隨時都能用美味點心療癒身心。

經典上架優惠開跑！即日起～8/16(日)任2件享9折優惠

下班回家的路上，順路就到超市補貨！金豐盛蛋白質專區即日起正式進駐全台樂家康超市，以及萬家福淡新、天母、新店、經國、內壢、文心、西屯、安平、鼎山及仁德10家量販店。包含經典嫩雞胸系列4種口味，以及經典雞Ｑ丸系列2種口味，即日起至8/16(日)止，推出任2件9折優惠，讓重視飲食品質的自煮族吃得方便安心，也能享受精打細算的採買小確幸！

▲▼ 金豐盛 。（圖／業者提供）

當蛋白質補充變得更方便，照顧自己和家人也能少一點負擔，選對食材也才能讓營養補充變得更輕鬆、更有餘裕。對於習慣自煮、喜歡備餐，或想替家中冰箱多準備幾項方便又實用的優質蛋白質食材的消費者來說，現在就是體驗以及囤貨的大好時機。

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