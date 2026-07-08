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巨肥巴威罩全台！10級暴風圈掃2地區　中預估登陸「穿越大台北」

▲▼巴威颱風。（圖／NCDR）

▲巴威颱風暴風半徑達380公里。（圖／NCDR，下同）

記者許力方／台北報導

中央氣象署最新預報指出，強颱「巴威」轉彎向台灣逼近，11日（周六）中心抵達北部近海附近，基隆120小時暴風侵襲率已達100%，北北桃宜也有99%。專家分析，巴威暴風半徑380公里持續擴大，幾乎全台都籠罩在內，勢必將為台灣帶來一波較明顯的風雨影響。最新各國預測路徑顯示，中國氣象認為巴威有可能從東北角附近登陸穿越台灣北端。

巴威北轉逼近　最快明晚發布海陸警

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氣象署今（8日）晚8時更新颱風路徑預報，巴威過去強度稍微減弱，近中心風速略降至每秒58公尺，但7級暴風半徑仍維持達380公里，未來將持續受太平洋高壓導引，朝西北西前進，明天（9日）起將北轉，朝台灣東方外海移動，10日（周五）至11日以通過台灣東北至北部近海機率較高，仍不排除有偏西接近台灣可能。

▲▼巴威颱風。（圖／NCDR）

▲各國最新預測巴威路徑有偏西更靠近台灣趨勢。

巴威北上期間有稍減弱趨勢，但氣象署認為，它仍可維持強颱下限至中颱上限的較大型颱風程度靠近台灣，最快明晚至10日清晨發布海上陸上颱風警報。屆時北部、宜蘭地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨，尤其台中以北山區易有局部豪雨等級以上降雨；中部及花蓮地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區及花蓮山區並有大雨或局部豪雨；其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

各國路徑仍有差異　11日風雨最明顯

天氣風險公司分析，各國預測路徑顯示，巴威將沿太平洋高壓邊緣往西至西北方移動，穩定朝台灣東部海面逼近10日將逐漸出現往北移動的分量，颱風進入台灣東方海面朝琉球海域北上，不排除再往台灣靠近些；11日巴威進入東海持續朝西北，行經北部海域朝中國福建、浙江前進，將是距離台灣最近的一天。

天氣風險公司提醒，巴威最靠近台灣時至少為中強颱等級且暴風半徑較大，勢必將為台灣帶來一波較明顯的風雨影響。10日起風雨將率先由宜蘭一帶開始並延伸至北部，11日當颱風中心進入北部海域後，西半部也將陸續出現明顯的風雨變化；這兩天北部、東北部雨勢相當大，風力也驚人，尤其在10級風圈籠罩的新竹以北跟宜蘭。

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