巴威颱風逼近　桃捷公司依颱風動態滾動式調整營運

▲桃捷全面檢視防颱整備。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

颱風「巴威」持續逼近臺灣，桃捷公司已全面檢視防颱整備工作，確保捷運系統和旅客的安全。桃捷公司8日提醒，屆時將依桃園市、新北市、或臺北市政府宣布停班停課的情況調整營運模式及列車班距。

於颱風影響期間將依照桃捷公司「旅客運送章則」及「行車運轉作業程序」，視風速狀況及標準採降速行駛；此外，直達車變更為每站停靠，抵達終點後將不再載客，並暫停收送預辦登機行李，而普通車仍維持15分鐘班距。若風速達一定標準，系統將暫停營運，維護旅客及行車安全。

▲桃捷全面檢視防颱整備。（圖／桃捷提供）

為應對颱風可能帶來的雨勢，桃捷公司已於7月3日依據標準作業程序啟動防颱整備作業（包括機廠、車站及停車場），主動檢視防颱防汛設備，包括各車站入口處的防洪閘門及抽水設備等，於同日加強各場站的防汛巡查，並於防汛期前已完成隧道內的防水隔艙閘門年檢及測試，確保各項設備維持正常運作狀態。

桃捷公司將視颱風動態，提前發布颱風期間最新營運資訊於官網、官方臉書粉絲團及「i搭桃捷」APP，請旅客隨時留意相關訊息。若有關於機場捷運營運狀態的詢問，請於上午6時至晚上24時，撥打桃捷公司客服專線(03)286-8789，由專人提供相關搭乘資訊。