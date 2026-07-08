《2026桃園鐵玫瑰熱音賞》20組優勝者　8月竹圍漁港決賽

▲2026桃園鐵玫瑰熱音賞，8月竹圍漁港決賽。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

《2026桃園鐵玫瑰熱音賞》決賽將於8月1日（校園組）、8月2日（社會組）下午3時，在桃園竹圍漁港直銷中心前廣場盛大登場。此外，亦同步結合「藝遊桃園」推出決賽入圍團隊人氣票選活動，自7月13日起至30日止，民眾可前往為校園組與社會組隊伍投票（每組限投一次），得票數最高之隊伍將榮獲「鐵玫瑰熱音賞人氣獎」。

市府文化局8日表示，決賽兩日除精彩賽事外，更邀請第16屆金音獎最佳搖滾專輯獎得主「FAAS」、2025桃園鐵玫瑰熱音賞社會組大賞獎得主「共振效應」、活躍於各大指標性音樂祭的「粗大Band」、2025桃園鐵玫瑰熱音賞校園組大賞獎得主「鯊魚煙囪」，以及今年入圍第37屆金曲獎「最佳演奏錄音專輯獎」、同時為2024社會組桃樂獎得主的「DonSir」接力演出。

由桃園市政府文化局、桃園市政府藝文設施管理中心主辦的「桃園鐵玫瑰熱音賞」，自101年開辦至今邁入第14屆，今年共吸引328組樂團及音樂人報名參賽，吸引了11個國家及地區的樂團及音樂人共襄盛舉，持續培育音樂人才。

《2026桃園鐵玫瑰熱音賞》複賽於7月4日、5日下午4時在桃園展演中心門前廣場熱烈展開，兩日分別進行校園組與社會組賽事。本次複賽特別邀請五位專業評審，包括評審總召華研國際音樂總監王治平、LiveNation理想國藝人總監Tower陶逸群、歪的音樂與氪米厘娛樂共同創辦人瓦力、Soundscape資深專案經理柯亭竹，以及華研國際音樂詞曲創作人楊子樸。

《2026桃園鐵玫瑰熱音賞》校園組決賽入圍名單（依筆劃排序)：

◆ Cigarette Summer香煙夏日

◆ Hurry up!

◆ 天氣瓶

◆ 放推兄弟+

◆ 柯宇

◆ 泰杉與瞎貓樂團

◆ 郭文芯Mansum

◆ 第三象限

◆ 貓式株式會社

◆ 書名號

《2026桃園鐵玫瑰熱音賞》社會組決賽入圍名單（依筆劃排序)：

◆ emoment

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◆ Spaceoutcomet

◆ 來者何人 Whoou!

◆ 秋波愛麗

◆ 曾弘儒（紅紅）

◆ 過敏症候群