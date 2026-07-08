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苯駢芘不只油裡面有！醫師曝「烤焦肉類高數倍」

▲▼烤肉,烤雞,火烤。（圖／達志影像／示意圖）

▲杜承哲分享，烤焦肉類、吸菸所攝入的苯駢芘含量，比此次問題油品高出數倍。（圖／達志示意圖）

記者柯振中／綜合報導

胸腔外科醫師杜承哲針對中聯油脂苯駢芘超標案進行說明，苯駢芘屬於第一級致癌物，是高溫加工產生的親脂性物質，對人體具備長期基因突變風險，但無急性毒性且兩週內可代謝，因此「短期偶發性誤食的致癌風險極低」。此案核心違法關鍵在於業者知情後隱匿通報半個月，目前政府已依法對中聯及相關廠商開罰總計逾一億六千萬元。

脫臭製程異常產生親脂物質　第一級致癌物代表證據確立

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關於苯駢芘的化學特性與來源，杜承哲說明，苯駢芘是一種多環芳香烴，不屬於食物天然成分，通常在燃燒不完全或加熱至200°C以上時生成。杜承哲指出，這次事件是油廠在製油的脫臭步驟出現異常才導致超標。

杜承哲進一步透露，苯駢芘進入體內經代謝後會產生致癌物BPDE並與DNA結合，引發基因突變。杜承哲強調，國際癌症研究機構將其列為第一級致癌物，是指其致癌證據確鑿，而非毒性最強，酒精與紫外線亦同。

超標暴露仍高於安全閾值　日常全焦烤肉劑量遠高問題油

針對民眾面臨的實質健康風險，杜承哲表示，以一般成人日常攝取量推算，風險值落在安全範圍內。本次沙拉油雖被驗出超標達每公斤8.1微克，但經毒物學專家評估，短期偶發性誤食的致癌風險極低。

中秋節聰明吃，健康烤肉醬自己動手做！（圖／達志／示意圖）

▲杜承哲分享，烤焦肉類、吸菸所攝入的苯駢芘含量，比此次問題油品高出數倍。（圖／達志示意圖）

杜承哲透露，相較於這批問題油品，民眾食用烤焦肉類或吸菸所攝入的苯駢芘劑量反而高出數倍。杜承哲坦言，全焦烤肉的苯駢芘含量可達每公斤32.2微克，談論食安問題若不核對具體劑量，將無法得出正確結論。

法規要求油脂業者定期送驗　違法核心在於成品異常未通報

面對現行的食品安全檢驗制度，杜承哲指出，食安法規定食用油脂業者須依監測計畫，每半年或每批自主檢驗一次。杜承哲認為，苯駢芘的法定限量為每公斤2.0微克，此制度在114年已公告擴大實施。

杜承哲最後提醒，有檢驗制度不等於不會出事，這次事件的破口在於發現異常後的處理。杜承哲強調，中聯於6月11日已得知超標，卻直到6月30日才通報，因涉嫌隱匿才違法，與自主檢驗的頻率高低無關。

政府設專區啟動預防下架　聯合開罰五廠商並移送檢審朝

針對政府的後續處置與裁罰進度，杜承哲表示，台中市食安處與食藥署已展開稽查，勒令停工並設置受影響油品查詢專區。杜承哲指出，中聯因惡意隱匿及違反食安法，遭政府合併重罰新台幣1億6520萬元。

杜承哲透露，其餘牽涉其中的業者如泰山、南僑、福壽與福懋等，也各自被處以300萬至600萬元不等的罰鍰。杜承哲坦言，全案刑事部分已由檢調依食安法第49條偵辦，將釐清業者是否明知成分違法仍故意販賣。

民眾應核對問題批次與退貨　無須恐慌找偏方維持正常生活

面對消費者後續的因應方式，杜承哲指出，民眾應檢查家中油品是否為2026年4月4日製造、有效日期至9月30日的問題批次。杜承哲認為，若持有問題產品，可保留發票或購買紀錄，向福壽等通路辦理退貨。

杜承哲最後提醒，短期少量誤食的民眾不需過度恐慌，亦無須尋求偏方排毒，因為人體最快可在兩週內代謝完畢。杜承哲強調，日常生活中只要少吃烤焦物、減少廚房油煙，就能有效降低苯駢芘的暴露風險。

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