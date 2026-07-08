暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

▲巴威颱風核心結構仍相當完整。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

強颱「巴威」步步進逼，中央氣象署今（8日）晚8時更新預報，巴威近中心風速有稍微減弱至每秒58公尺，瞬間陣風也降至每秒73公尺，但暴風半徑仍相當廣闊，維持380公里，暴風侵襲率基隆市已飆升至100%，其餘包括北北桃宜99%、花竹、連江97%，苗栗94%。專家指出，巴威颱風眼眼牆附近風速最強區域的核心結構仍相當完整，「絕對是一個不能輕忽的颱風」。

暴風圈擴至380公里 10至11日最接近台灣

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根據氣象署今晚8時觀測，巴威颱風目前以時速19公里速度，向西北西開始轉彎，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，都有稍微減弱，7級暴風半徑380公里，10級暴風半徑180公里。路徑潛勢顯示，巴威在10日（周五）晚間至11日（周六）白天最靠近台灣，預估將緊貼北部外海持續向西北移動。

▲巴威步步逼近，基隆120小時颱風暴風侵襲率達100%。（圖／中央氣象署）



氣象署更新預報全台120小時颱風暴風侵襲機率，截至今晚8時，基隆市已經來到100%，台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣暴風侵襲率高達99%，新竹縣、新竹市、花蓮縣、連江縣97%，苗栗縣94%，其餘台中以南縣市也都有40至88%的機率。

基隆侵襲率100% 專家：絕不能輕忽

民間氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」觀測，巴威最新的海面風場圖中清楚顯示，巴威的颱風眼以及外圍環繞的眼牆結構，眼牆附近風速白色部分達到每秒50公尺以上，是風勢最強、極具破壞力的區域，目前其核心結構仍相當完整，強風圈十分紮實且廣泛，即使後續強度可能逐漸減弱，龐大的風場仍可能帶來顯著的強風影響，「絕對是一個不能輕忽的颱風。」