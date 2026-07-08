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南投銀髮第二專長職訓前導課開放報名　專家分享手作點心產業現況

▲。（圖／翻攝「台灣就業通」網站）

▲南投縣「我的第二專長：職業訓練前導課」7月20日登場。（圖／翻攝「台灣就業通」網站）

記者高堂堯／南投報導

南投縣銀髮人才服務據點將於7月20日辦理「我的第二專長：職業訓練前導課」，協助中高齡及高齡民眾探索自身興趣與潛能，掌握多元且具彈性的職涯發展機會，並鼓勵培養第二專長，為後續參與職業訓練課程及再就業、創業做好準備。

南投縣社會及勞動局指出，本次課程邀請葉俊呈擔任講師，以「雪Q餅製作及點心盒包裝實作教學」為主題，安排實作體驗、成果展示與交流等內容，帶領學員從食品製作流程、材料運用到產品包裝技巧，循序漸進學習手作點心製作的基本知識與實務操作，也將分享手作點心產業現況及其創業歷程，讓學員更深入了解烘焙食品及手作商品相關產業的發展趨勢。

▲銀髮第二專長職業訓練前導課開放報名─ 烘培實作x禮盒包裝x職訓資源認識。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣銀髮第二專長職業訓練前導課開放報名。（圖／南投縣政府提供）

本次活動當天於南投市內興里里民活動中心舉行，自即日起開放報名至7月15日止、限額25人，只要年滿55歲以上銀髮族或45歲以上已退休人士，有就業意願者都可以參加，採網路報名，報名網址https://forms.gle/FaqN3cGfhkohWH8H9或掃描QR code報名。

社會及勞動局表示，該縣截至115年5月底止，55歲以上銀髮人口計18萬4578人，占全縣人口數的39.4%，南投縣銀髮人才服務據點因此持續開發銀髮友善之職缺，辦理聯合徵才活動、職場參訪及多元化活動講座，未來還將開啟職業訓練前導課、青銀合作講座等活動，活動相關資訊請上FB粉絲團「南投縣銀髮人才服務據點」查詢。

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