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問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

▲▼立委劉建國。（圖／記者李毓康攝）

▲劉建國在臉書發文，認為此次中聯油脂事件，政府應變過慢。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨立委劉建國於立法院質詢衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛，指出中聯油脂問題油事件應變過慢。劉建國表示，食藥署從稽查到最終全面下架耗時約一週，且進度反覆，相較過去蘇丹紅事件不夠迅速。此油品含有一級致癌物苯駢芘，對重症患者具風險，政府至今卻未提出統一的退貨標準作業程序，應全面移送檢調徹查官員與業者。

發文揭露下架拖延一週時序　點出問題油含一級致癌物風險

關於食藥署的處理流程，劉建國在臉書上說明，政府自7月1日稽查中聯油脂後，歷經多次擴大與預防性下架，直到7月8日才宣布凡使用問題油品者一律下架。劉建國指出，整個因應過程拖延近一週，缺乏應有的嚴謹度。

劉建國進一步透露，過去蘇丹紅事件時政府立即下架所有產品，然而蘇丹紅屬於三級致癌物。劉建國強調，這次問題油所含的苯駢芘是國際認定的一級致癌物，毒性與風險更高，主管機關的處置速度顯然不符合其危險性。

忽視高風險族群容許量上限　首波清單過遲公布致民眾無所適從

針對受影響的消費族群，劉建國表示，目前食藥署皆以正常人的容許量來看待此事件，並未考量特殊族群的健康。劉建國指出，若是兒童、重症病患或肝病患者攝入這類物質，可能對身體造成更嚴重的負擔。

劉建國透露，食藥署直到昨日才正式公布第一波問題產品清單，且未來可能還會持續增加。劉建國坦言，政府在資訊揭露上缺乏即時性，導致平常必須注意飲食的重症病患與廣大人民無所適從，權益未獲保障。

缺乏憑證與拆封退貨機制　要求食安會議全面討論移送檢調

面對消費者權益保護，劉建國指出，現在民眾若要辦辦理退貨，普遍面臨缺乏發票、憑證遺失或產品已經拆封的狀況。劉建國認為，政府至今仍未提出完整且統一的退貨機制，讓消費者在求償時完全無所依循。

劉建國最後提醒，食安法雖在衛環委員會多次修法，但事發至今相關單位仍無法給出明確答覆。劉建國呼籲，衛福部必須在食安專家會議中盤點討論，並將相關資料移送檢調，徹查業者缺失與官員是否存在疏失。

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