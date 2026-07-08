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快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

▲▼「仙塔律師」李宜諪涉替靈骨塔詐團主嫌洩密、洗錢，今（9日）到台北地院第3度出庭，逆轉改口全部認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院一審認定李宜諪構成幫助洗錢罪，判處5月徒刑、得易科罰金，洩密罪部分則獲判無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐團主嫌吳芳儀脫產案，台北地院一審依幫助洗錢罪判處5月徒刑、得易科罰金，併科罰金8萬元，洩密罪部分則獲判無罪。李宜諪今（8日）透過IG發聲，表示尊重法院判決、誠心接受訓誡，但也強調法院已認定她的情況，與一般惡意破壞偵查、外界稱為「詐團律師」的情形不同，呼籲外界勿以未經證實或憑空杜撰內容報導。

李宜諪在聲明中表示，法院宣判後，許多關心她的朋友都透過新聞看到消息，由於目前尚未收到完整判決理由書，因此先就法院新聞稿內容回應。她強調，自己尊重法院判決，也誠心接受法官訓誡，身為律師，願意反思這次經歷，未來會以更高標準要求自己，在每一個案件中更加審慎，持續精進專業。

對於外界最關注的「詐團律師」標籤，李宜諪表示，法院已認定她的情況與一般惡意破壞偵查、被稱為「詐團律師」的情形有所不同，因此洩密罪不成立。她也說，感謝法院審慎認定，但並沒有因此感到輕鬆，因為這場風波讓她的執業初衷與法律職業倫理受到檢視，也讓許多關心她的人跟著擔心受怕。

依據台北地院新聞稿，法院認定李宜諪被控洩密部分無罪，理由是她並未交付任何資料給陳永山閱覽，也沒有談及其他共犯涉案情形；法院並指出，她的情況與「刻意傳話給詐欺共犯躲避追緝、破壞檢警偵查計畫」等泛稱為「詐團律師」的情形有別，難認構成非公務員洩漏國防以外秘密罪。

不過，法院同時認定，李宜諪受吳芳儀請託，透過「24小時陪偵案」群組轉達變賣車輛、金飾等訊息，包括「若今日吳小姐被羈押，他這邊有先給我車子鑰匙，再聯絡陳永山，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候也被扣走」、「行照都放在零錢櫃的抽屜」等內容。法院認為，吳芳儀名下車輛及金飾雖未立即扣案，但仍屬犯罪所得應予沒收、追徵及保全扣押範圍，因此李宜諪傳遞訊息的行為，構成幫助洗錢。

換言之，李宜諪反駁「詐團律師」稱號，並非完全沒有依據。若所謂「詐團律師」是指受詐團高層聘僱、刻意傳遞偵查秘密、協助共犯躲避追緝或破壞偵查，北院新聞稿確實將她的情況與此類行為區隔。不過，她仍因傳遞變賣車輛、金飾訊息，被一審認定成立幫助洗錢罪，難謂與本案脫產行為毫無關聯。

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