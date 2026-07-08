快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

▲教育部晚間公布校園使用致癌沙拉油產品統計。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

致癌沙拉油風波擴大，教育部晚間公布最新統計，全台有20縣市共881校曾經使用到受影響產品，其中包括623所學校及258所幼兒園，教育部已要求立即停止使用並採預防性下架措施。

教育部指出，針對衛福部食藥署於7月7日公布新增360家受影響業者及232項產品資訊，國教署持續啟動校園食品安全應變機制，第一時間主動運用校園食材登錄平台比對全國學校食材登錄資料，掌握校園疑似使用受影響產品情形。

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國教署並立即通知各地方政府教育局處，督導所轄高級中等以下學校、幼兒園及供應校園午餐團膳業者全面清查；凡涉及食藥署公告產品或有疑慮者，均立即停止使用並採預防性下架措施，全力守護校園食品安全。

國教署表示，依據食藥署最新公布資訊完成比對後，目前疑似使用受影響產品範圍計20個縣市、623所學校及258所幼兒園。

國教署已即時將比對結果提供各地方政府教育局處，據以辦理逐校（園）確認，督導學校、幼兒園及團膳業者全面盤點油品及相關製品，如查有使用食藥署公告之受影響產品，應立即停止供應、全面下架，並配合地方衛生主管機關辦理回收、查核及後續處置，確保疑慮產品不流入校園，保障學生飲食安全。

國教署指出，為提升校園食品安全管理效能，持續運用校園食材登錄平台及跨機關食安資訊通報機制，於接獲食品安全事件資訊後，即可迅速比對校園食材使用情形，並通知地方政府立即啟動清查及追蹤處置，有效縮短應變時間，提升校園食安事件處理效率。

國教署強調，將持續依據食藥署最新公告資訊，督導各地方政府及學校採滾動式盤點與查核機制，落實「有疑慮、先下架」的預防性管理原則，並持續追蹤各地方政府辦理情形，與衛生單位密切合作，共同把關校園食品安全，確保學生食用安全無虞，讓家長安心、社會放心。