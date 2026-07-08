巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

▲巴威又要「眼牆置換」，粉專曝最新颱風影像。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

記者趙蔡州／綜合報導

強颱「巴威」經過第2次眼牆置換後，暴風半徑略微擴大至380公里，維持在第三次巔峰狀態，並持續朝台灣方向靠近，氣象署預估最快周四（9日）發布海上颱風警報，10、11日（周五、六）最靠近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據8日傍晚最新的衛星影像顯示，巴威又出現新的眼牆置換循環跡象，未來恐迎第四次巔峰，不過是否會完成眼牆置換，仍待觀察。

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▲巴威預估10、11日（周五、六）最靠近台灣。（圖／氣象署提供）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」8日晚間6點多表示，根據8日傍晚最新的多頻微波衛星影像顯示，巴威颱風的眼區依然清晰，但外圍已有另一圈深層對流逐漸發展成外眼牆，內、外眼牆之間也可觀察到明顯空隙，開始出現眼牆置換循環跡象。同時，受到東北側垂直風切影響，眼牆結構已出現些許不對稱，後續是否完成眼牆置換，以及環流型態如何改變，仍有待持續觀察。

台灣颱風論壇說明，簡單來說，目前巴威受到較強垂直風切影響，加上開始出現眼牆置換循環，未來強度有逐漸減弱的趨勢，不過颱風風場仍相當廣闊，即使強度略為下降，強風影響仍不可小覷，且如果置換成功，恐就會迎來第四次巔峰，但目前的環境增加了巴威置換的難度。