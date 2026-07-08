波音737「詭異急墜」失聯！5人機組名單曝　總理急令加快搜救

▲K2航空貨機KTA1732在飛往喀拉蚩途中失聯，巴基斯坦當局已展開海空搜救。（示意圖／翻攝自Facebook／K2 Airways）



記者楊庭蒝／綜合報導

巴基斯坦一架載有5名機組員的波音737貨機，週二晚間飛往喀拉蚩途中通報導航系統異常後，與塔台失聯，疑似墜入阿拉伯海。巴基斯坦救援單位週三已在喀拉蚩西方約287公里海域展開搜索，但官方尚未確認機上人員狀況。

這架班機為K2航空（K2 Airways）的KTA1732，機上包括2名飛行員、2名工程師與1名支援人員。巴基斯坦機場管理局表示，飛機於當地時間晚間9時18分回報導航系統出現問題，空管人員曾嘗試引導，但約3分鐘後雷達顯示飛機快速下降，隨後通訊中斷。總理夏巴茲·謝里夫已指示加快搜救，並向機組員家屬表達哀悼。

航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，該機最後數分鐘飛行狀況相當異常，先在不到1分鐘內下降約5000英尺，接著又在30秒內爬升約6000英尺，隨後從約3萬6550英尺高空急速俯衝。最後一次傳回資料時，飛機高度僅剩海平面上方1100英尺，下降速率高達每分鐘2萬2400英尺，明顯不符合正常飛行狀態。

失聯貨機是一架機齡27年的波音737-400，原為客機，1999年交付俄羅斯航空，2012年改裝為貨機，2024年才加入K2 Airways營運，也是該公司唯一一架飛機。若確認墜毀並有人罹難，將成為巴基斯坦自2020年巴基斯坦國際航空A320在喀拉蚩墜毀、造成97死以來，首起致命空難。