受訪一句話成鐵證　彩虹眷村「塗漆」魏丕仁8人要賠中市府85萬

▲魏丕仁當時受訪曾稱「我突然塗了色塊，就是準備你（指文化局）不理我嘛，那等你修半年，看你怎麼跟我說」等語，合議庭認定有惡意毀損意圖。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中知名打卡景點彩虹眷村2022年發生彩繪牆面遭認養的彩虹文創公司以油漆覆蓋部分牆面，中市府文化局提告求償150萬元，一審判中市府敗訴，不過案經文化局上訴，台中高分院認定彩虹公司有惡意毀損意圖，今天（8日）撤銷改判彩虹公司負責人魏丕仁等8人，要賠償中市府85萬餘元，全案確定。

台中高分院說明判決理由，彩虹公司在養護期間繪製的牆面彩繪圖案，台中市政府當時已經取得美術著作物所有權，且在認養契約期滿前，通知魏丕仁保持牆面彩繪原狀，不能進行任何異動或破壞。

魏丕仁在契約期滿前1天（2022年7月30日），與員工在牆面上塗漆覆蓋原本的彩繪圖案，甚至在隔天接受媒體採訪時，聲稱「我突然塗了色塊，就是準備你（指文化局）不理我嘛，那等你修半年，看你怎麼跟我說」等語，合議庭據此認定，魏等人此行顯屬惡意破壞行為。

二審指出，合議庭經過今天上午評議，認為中市府文化局於原審提出黃永阜（彩虹爺爺）出具回復原狀應支出的總價金150萬元，與證據資料相符，扣除部分侵權人已與中市府和解，魏丕仁、魏定基（魏丕仁之子）及6名員工，應連帶賠償85萬7142元，不得上訴。

▲2022年7月30日，魏丕仁帶領員工以油漆覆蓋17面牆面彩繪。（圖／資料照）



本案緣於台中市文化局在2022年7月不再與彩虹公司續約，同年7月30日，由魏丕仁帶領員工以油漆覆蓋17面牆面彩繪。經在場保全發現通報警方到場，將魏丕仁等人逮捕送辦，事後中市府向魏丕仁等人提出刑事毀損告訴，並求償150萬元修復費用。

刑事部分魏等人無罪確定。民事部分，台中地院一審認為魏丕仁等人於彩虹眷村認養期間確實已進行建物地面牆面破損掉漆維護、地面破損使用、美化等營繕工作，雖於認養期間即將屆滿前，有將部分彩繪作品以油漆塗抹覆蓋行為，但並未導致建物外觀價值較認養前減損，難認有不法侵害市府所有權情形，判中市府敗訴，全案在今天逆轉。