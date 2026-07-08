巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

▲巴威颱風來勢洶洶。（圖／氣象署提供）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本氣象廳8日晚間發布颱風資訊指出，第9號颱風「巴威」目前位於菲律賓東方海面，預計10日至11日前後接近沖繩先島諸島一帶。同時，日本南方至西北太平洋海域另有新的熱帶性低氣壓可能形成，後續不排除發展成新的颱風，台灣附近海域下週天氣變化仍須持續觀察。

巴威位置仍在台灣東南東方至菲律賓東方海面，中央氣象署8日14時資料顯示，巴威為強烈颱風，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑達380公里。由於各國對路徑與強度分析略有差異，後續是否更接近台灣，仍須以中央氣象署最新颱風警報與預報為準。

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除巴威外，日本氣象廳資料也顯示，日本遙遠南方海域另有低壓系統發展跡象，預計可能增強為熱帶性低氣壓。由於這類系統若持續整合低層環流，並在海溫、垂直風切與水氣條件配合下增強，就有機會進一步發展為颱風，因此下週西北太平洋可能出現新的熱帶系統活動。

不過，新的熱帶性低氣壓目前仍處於發展初期，路徑與強度不確定性高。氣象資料顯示，巴威龐大環流已攪動沿途海水，可能使部分海域海溫略降，短時間內未必有利於新系統快速增強。氣象專家提醒，未來數日仍須觀察低壓中心是否明顯整合，以及是否進入有利發展海域。