屏東枋寮死亡車禍！26歲男載同事赴工地　途中「自撞招牌」傷重亡

▲屏東枋寮死亡車禍，死者與同車男子是同事關係。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東縣枋寮鄉台1線455.2公里處，4日上午6時59分發生一起嚴重自撞死亡車禍。26歲潘姓男子駕駛自小客車搭載同事古姓男子，欲前往車城建築工地開工，行經該處時疑因精神不濟失控自撞路旁店家招牌。駕駛潘男送醫後傷重不治，乘客古男則左手骨折，送醫治療後無生命危險。

同事相約赴工地 失控撞毀店家招牌

據警方調查，潘姓男子與37歲的古姓男子為同事關係，當時兩人正準備從枋寮出發，前往車城一處建築工地工作。潘男沿台1線南向行駛，行經事故路段時，車輛突然偏移失控，猛力撞上路旁的店家招牌，車體嚴重毀損，現場零件散落一地。

▲屏東枋寮死亡車禍，死者與同車男子是同事關係。（圖／記者陳崑福翻攝）



駕駛頭部重創身亡 乘客骨折送醫治療

枋寮分局員警獲報趕抵現場時，潘男頭部嚴重外傷且當場失去生命徵象，經送醫緊急搶救後仍宣告不治；乘客古男則在事故中造成左手骨折，目前仍在醫院接受治療。警方對事故現場進行測繪，詳細的肇事原因與經過，仍待後續進一步調查釐清。

警方呼籲養足精神 避免疲勞駕駛釀禍

枋寮分局呼籲，長途駕車或早起赴工地前，務必確保有充足的睡眠與休息。若駕駛過程中感到精神不濟或身體不適，切勿勉強駕車，應適時停靠休息或更換駕駛，以降低交通事故風險，確保自身與他人的用路安全。