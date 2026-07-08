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自認遭抹紅想開放陸醫離島看診　陳玉珍告王義川10人求償700萬吞敗

▲▼立法委員陳玉珍希望推動觀光轉型，將金門打造成為「國際星光娛樂海島」。（圖／陳玉珍立委服務處提供）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／陳玉珍立委服務處提供）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委陳玉珍2024年推動修法，欲在離島設置國際醫療特區、開放「外國醫事人員」提供醫療服務，並控告民進黨立委王義川、名嘴李正皓等10名綠營人士抹黑她企圖引進中國密醫，害她遭謾罵，求償精神慰撫共700萬元，台北地院審理認為修法草案的「外國」定義不明，被告對可受公評之事發表合理評論，今（8日）判陳玉珍敗訴，可上訴。

本案源於陳玉珍提出《離島建設條例》修正草案，想透過設立國際醫療特區，解決她的選區金門當地醫療資源長期匱乏問題，重點是「適度管理之前提下，有條件開放『外國』醫事人員來台執行業務」，2024年11月立法院經濟委員會排審時，已引起其他立委質疑此舉將使中國醫師得以來台執業。

▲▼ 賴清德彈劾案第二場公聽會,王義川 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民進黨立委王義川。（圖／記者徐文彬攝）

陳玉珍多次澄清，《兩岸人民關係條例》規定，大陸地區是指台灣地區以外的中華民國領土，所以大陸地區醫事人員，不在她推動修法所針對的「國外」醫療技術人員範圍內。

隔年（2025年）國內陷入大罷免風潮期間，王義川與李正皓在電視、網路政論節目，批評陳玉珍上述修法目的是讓中國醫師到金門執業，民進黨桃園市議員魏筠PO文指稱「更恐怖的是，陳玉珍的提案與中共提倡的『一國兩制示範區』彼此呼應，簡直像是量身打造」等語。

陳玉珍自認被抹黑、遭綠營民代名嘴側翼與網紅造謠用於推動大罷免加溫，害她無端被謾罵，因此蒐集上述王義川3人言論，外加PO文說她要讓中國密醫到金門馬祖執業、台灣人要擔心開完刀或許某個器官就不見了、開放離島ABC將讓台灣人徹底淪為「人體器官庫」等語的7名綠營人士，提告求償精神慰撫共700萬元。

10名被告都否認意圖誹謗陳玉珍，堅稱就事論事，沒中華民國國籍就是外國人，據此質疑陳玉珍推動的修法草案，他們的措辭未逾越必要限度，仍屬善意評論，應受言論自由保障。

法官審理認為，我國法制用語關於我國以外的國家地區，會混用「國外」或「外國」，也有將香港與美國、日本、加拿大等國同樣列為「國外」的立法例，而陳玉珍推動的修法草案用語為「外國」，但沒明確定義，立法理由也沒明文排除中國大陸的適用。

法官指出，《離島建設條例》修正草案規定範圍包括中國大陸的貿易，本案被告依照這個邏輯脈絡，質疑「外國醫事人員」並沒排除中國大陸地區醫事人員，是對涉及公益、可受公評之事，發表合理評論，未逾越容許範圍，陳玉珍對自己推動的法案，也應受較大程度的公眾檢驗，據此判她敗訴，可上訴。

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離島特區陳玉珍王義川密醫

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