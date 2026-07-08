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斗南警分局「快、準、狠」打擊犯罪！偵查績效評核奪冠

▲斗南警分局榮獲「2026年第1季偵查佐偵查犯罪績效評核」團體A組第1名，由雲林縣警察局長黃富村頒發獎座表揚，偵查隊長吳淑裕受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗南警分局榮獲「2026年第1季偵查佐偵查犯罪績效評核」團體A組第1名，由雲林縣警察局長黃富村頒發獎座表揚，由偵查隊長吳淑裕受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局斗南分局治安維護成果再獲肯定！斗南警分局在今年7月份局務會報中，榮獲「2026年第1季偵查佐偵查犯罪績效評核」團體A組第1名，由雲林縣警察局長黃富村親自頒發獎座表揚，肯定斗南警在偵查犯罪、快速破案及維護轄區治安上的優異表現。

黃富村表示，警察工作攸關民眾生命財產安全，偵查犯罪需要高度專業與團隊合作，斗南分局此次獲得績效評核第一名，展現第一線員警長期投入犯罪偵防工作的成果，也期勉同仁持續精進偵查技能，提升打擊犯罪能量，讓民眾感受到更安全的生活環境。

斗南警分局表示，今年4月轄內發生一起強盜案件，警方獲報後立即啟動專案偵辦機制，成立專案小組，迅速調閱沿線監視器畫面、分析犯嫌行蹤及逃逸路線，整合偵查與巡邏警力展開追緝。警方憑藉快速反應與縝密分析，在案發後短短2小時內成功鎖定並逮捕涉案犯嫌，展現警方處理重大案件的效率與執行力，相關偵辦成果也獲頒慰勉金鼓勵。

除打擊暴力犯罪展現成果外，斗南派出所也持續落實政府打詐政策，積極投入詐欺案件查緝。今年6月成功查獲詐欺集團車手2名，及時阻斷詐騙集團提領、轉移贓款的犯罪鏈，有效守護民眾財產安全，第一線員警辛勞同樣獲得肯定。

斗南分局長林文智表示，此次獲得多項表揚，是全體同仁共同努力的成果，也將成為持續提升警政工作的動力。未來將持續強化偵查作為，針對暴力犯罪、詐欺案件及各類不法行為加強查緝，同時結合犯罪預防宣導，提升民眾自我防護意識，以具體行動守護轄區治安。

斗南警分局強調，維護治安沒有終點，警方將持續以快速偵破案件、積極預防犯罪為目標，讓民眾感受到「安全就在身邊」，共同營造安居樂業的生活環境。

▲斗南警分局榮獲「2026年第1季偵查佐偵查犯罪績效評核」團體A組第1名，由雲林縣警察局長黃富村頒發獎座表揚，偵查隊長吳淑裕受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗南警分局榮獲「2026年第1季偵查佐偵查犯罪績效評核」團體A組第1名，由雲林縣警察局長黃富村頒獎金。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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