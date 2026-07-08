善愛嘉年華首登科教館　8月推親子沉浸體驗

▲「2026善愛嘉年華《感受愛——心靈與科學同行》」啟動記者會。(圖／小樹傳愛協會提供，下同)

生活中心／台北報導

社團法人小樹傳愛協會今（8）日舉辦「2026善愛嘉年華《感受愛——心靈與科學同行》」啟動記者會，宣布第五屆活動將於2026年8月14日至16日在國立臺灣科學教育館登場。主辦單位表示，面對AI與數位科技快速發展，人際互動與情感交流也面臨改變，因此希望透過活動重新喚起家庭間的陪伴與連結，讓「愛」重新成為生活的重要力量。

協會指出，「善愛嘉年華」不只是親子公益活動，更是一項推廣愛與陪伴的文化行動。活動核心理念圍繞「喚醒每個人愛與被愛的能力」，認為教育除了知識學習，也需要情感支持與生命陪伴。此次活動同時結合協會推動的「幸福三部曲」，包含校園課程「心愛自己7堂課」、以家庭體驗為主軸的善愛嘉年華，以及鼓勵親子建立互動習慣的「357擁抱心運動」。

主辦單位提到，善愛嘉年華過去四年於南港展覽館舉辦，在外貿協會及相關單位支持下，累積超過7萬人次參與，也陪伴超過1300位偏鄉、新住民與弱勢家庭孩子參加FUN暑假善愛營。協會分享，不少孩子在活動中首次進入大型展館，也開始願意表達自己、與他人互動，部分學校教師也觀察到學生自信心與社交表現有所提升。

▲國立台灣科學教育館劉火欽館長。

今年適逢國立臺灣科學教育館70週年，活動首度移師科教館舉辦。國立臺灣科學教育館館長劉火欽於記者會致詞時表示，科學教育與心靈教育能相互結合，幫助孩子在探索世界的同時，也更理解自己與他人。主辦單位則希望藉由跨域合作，培養孩子面對未來所需的人際連結與情感理解能力。

今年活動也將與賽珍珠基金會合作，邀請更多新住民及弱勢家庭參與。現場預計規劃八大主題區，包括心靈探索、家庭連結、科學體驗、樂高創想、童玩時光與音樂共鳴等內容，透過互動與沉浸式設計，讓親子在遊戲與交流中建立更多陪伴時光。