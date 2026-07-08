辣媽穿清涼逛超市被攔下　男保全：有人會解開妳上衣

▲英國一名31歲女子是個三寶媽，日前她帶孩子要去一間商店購物，竟遭保全攔下，認為她的穿著太清涼不讓進入，直到她多穿一件外套才放行，事後辣媽投訴並宣稱以後不會再去購物了。（圖／翻攝自Alixe Galatis臉書）

圖文／CTWANT

英國近日遭受極端熱浪襲擊，高溫飆破攝氏37度，日前艾塞克斯郡（Essex）一名31歲的三寶辣媽加拉蒂斯（Alixe Galatis）在接完小孩放學後，直接前往知名連鎖超市Tesco購物。不料，加拉蒂斯在入口處遭一名男性保全攔阻並拒絕她入內，理由竟然是她的上衣太清涼「能被別人解開」。事後當事人極度不滿，痛批超市行為令人無法接受，宣稱再也不會去購物。

根據外媒《紐約郵報》報導，英國一名31歲辣媽加拉蒂斯表示，事發當時天氣異常炎熱，她正帶著3個孩子準備進店購物，卻遭到一名男性保全攔住，表明其穿著不符合入店規定。加拉蒂斯因天氣炎熱，穿了一件露背上衣，追問原因時保全竟拒絕與她眼神接觸，並直言「可能會有心懷不軌的人來解開妳的衣服」，甚至拒絕讓她先入店購買其他衣服更換的請求。

面對保全的強硬態度與周遭異樣的眼光，感到錯愕與尷尬的加拉蒂斯只好先帶孩子返回車上，從車內拿了一件厚重的運動衫，在汗流浹背的酷暑下披上，才得以再次進店完成採買。令加拉蒂斯氣憤的是，當她們結帳離開時，該名保全仍用輕蔑的眼神盯著她看，並不斷搖頭。

事後加拉蒂斯憤而向Tesco總部提出強烈投訴，並直言未來絕不會再踏進該超市一步；她憤怒地質疑，如果真的發生衣服被強行脫掉的惡劣行徑，那也是加害者的問題，超市應該約束那些隨意觸碰他人衣物的人，而不是本末倒置地限制女性的穿著自由。

對此，Tesco發言人隨後發表聲明致歉，強調公司希望每位顧客都能在店內感到自在，坦承該名保全的行為確實極不妥當。

事實上，目前除了英國民眾因高溫苦不堪言外，鄰近的法國也因熱浪陷入混亂，各大賣場甚至爆發消費者為了爭奪最後幾台冷氣與電風扇而大打出手的推擠衝突。

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