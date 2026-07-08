驚魂9分鐘！國泰航空客機東歐上空一度失聯　北約戰機緊急升空

圖文／鏡週刊

國泰航空一架由香港飛往英國倫敦的客機，日前飛越東歐羅馬尼亞空域時，疑因短暫通訊中斷，未能與當地航空交通管制單位取得聯繫，意外觸發北約快速反應機制，匈牙利空軍隨即派出戰機升空進行目視確認。

涉事航班為國泰航空CX257班機，上週六（4日）自香港飛往倫敦希斯洛機場，機型為空中巴士A350，最多可搭載334名乘客。根據匈牙利國防部長羅穆盧斯（Romulusz Ruszin-Szendi）在臉書透露，該客機當日下午約1時42分進入羅馬尼亞空域時，一度未能與民航管制部門建立聯繫，引發警戒程序。

▲ 鄰近羅馬尼亞的匈牙利依照北約快速反應機制，下午1時51分派遣待命戰機升空。（翻攝自羅穆盧斯臉書）

事件發生後，鄰近羅馬尼亞的匈牙利依照北約快速反應機制，於下午1時51分派遣待命戰機升空，前往匈牙利邊境附近空域，對涉事客機進行目視識別與確認。

據了解，戰機接近後，國泰客機隨即恢復與航空交通管制單位的通訊，確認航班狀態正常後，匈牙利戰機返回基地。CX257航班後續依照原定航線飛行，並準時抵達倫敦希斯洛機場。

國泰航空今（8日）證實，CX257航班當時確實曾與途經空域的航空交通管制部門發生短暫通訊中斷，有關當局依照國際通行程序啟動攔截程序。不過，國泰強調，該航班全程皆依照核准航道運作，飛機及所有機上人員安全均未受到任何影響，機組人員也已立即通報相關事件，目前調查仍在進行中。

航空專家指出，民航客機飛越不同國家空域時，必須與當地空管保持聯繫，若出現通訊中斷，通常會先透過其他通訊方式嘗試聯絡，若仍無法確認飛機狀態，軍方可能依標準程序派戰機升空執行識別任務。這類行動主要目的在確認客機身分與安全狀態，並非代表客機遭到攻擊或威脅。

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