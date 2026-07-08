發現肺結節怎麼辦？　台大雲林分院教民眾「紅綠燈」分級追蹤

▲胸腔醫學中心團隊提請民眾，目前國民健康署提供符合資格民眾每兩年一次免費低劑量電腦斷層篩檢。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

肺癌已連續多年位居國人癌症死亡原因首位，隨著低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢逐漸普及，不少民眾健檢後發現肺部出現「肺結節」。為協助民眾正確認識肺結節，台大雲林分院胸腔醫學中心今（8）日舉辦「結後餘生：發現肺結節後的人生該怎麼過」肺結節診療新知記者會。

台大雲林分院院長馬惠明表示，肺癌防治已從過去單純治療疾病，逐漸走向「早期篩檢、精準診斷、個人化治療」的新階段。近年院方整合胸腔內外科、影像醫學部、病理部、麻醉部及個案管理團隊，建立從低劑量電腦斷層篩檢、肺結節評估、精準定位到微創手術的一站式照護模式，讓雲嘉地區民眾不必遠赴外地，也能享有與醫學中心同步的完整醫療服務。

「看到肺結節，不代表就是肺癌。」胸腔外科連冠勳醫師指出，肺結節是低劑量電腦斷層檢查中常見的發現，多數屬於良性變化，真正關鍵在於結節的大小、影像型態以及患者個人風險因素，必須由胸腔專科醫師綜合評估，安排適當追蹤或治療，而非一看到「結節」兩字就陷入恐慌。

▲臺大醫院雲林分院胸腔醫學中心舉辦肺結節診療新知記者會，呼籲民眾正確認識肺結節，避免不必要恐慌。（圖／記者游瓊華翻攝）

連冠勳進一步說明，肺結節依影像特徵大致可分為三類。第一類為「毛玻璃狀結節」，影像看起來如同棉花般朦朧，通常生長速度較慢，多數可透過定期追蹤觀察；第二類為「實心結節」，外觀類似石頭，若邊緣平滑，多數偏向良性，但若出現毛刺、不規則形狀，則需提高警覺；第三類為「部分實心結節」，兼具毛玻璃與實心特徵，外觀如同荷包蛋，由於惡性可能性相對較高，需要更密切追蹤與進一步檢查。

為讓民眾更容易理解肺結節管理方式，連冠勳以「紅綠燈」概念比喻追蹤原則。他表示，小於5毫米的實心結節屬於「綠燈」，通常定期年度追蹤即可；6至8毫米屬於「黃燈」，建議約3至6個月再次檢查；若大於8毫米且伴隨高風險影像特徵，則屬於「紅燈」，應由胸腔專科醫師安排進一步檢查或治療。透過風險分級管理，可避免不必要的醫療處置，也能及早掌握需要治療的病灶。

台大雲林分院外科部主任陳克誠表示，肺結節治療已進入精準醫療時代，從過去單純「看得到病灶」，進一步發展到「找得到、切得準、留得住肺功能」。胸腔醫學中心目前提供多元術前定位方式，包括傳統兩階段電腦斷層導引定位、一站式複合式手術房電腦斷層導引定位，以及支氣管磁導航定位，可依據病灶位置、大小及患者身體狀況，選擇最合適的治療策略。

在手術治療方面，陳克誠指出，醫療團隊會依據肺結節大小、位置及病理風險，規劃不同手術方式，包括楔狀切除、肺段切除或肺葉切除，並廣泛採用胸腔鏡微創手術，在完整處理病灶的同時，盡可能保留肺功能，降低術後恢復負擔，提升患者生活品質。

醫療團隊也提醒，國民健康署目前提供符合資格民眾每兩年一次免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，包括40至74歲具有肺癌家族史者，以及50至74歲具重度吸菸史者。民眾應善用政府提供的篩檢資源，搭配專業醫療團隊評估與追蹤，才能真正發揮早期發現、早期治療效果。

馬惠明強調，台大雲林分院將持續深化胸腔醫學中心量能，推動智慧醫療、精準醫療及跨團隊整合照護，也呼籲民眾，肺結節並非生命的警報終點，而是提醒自己更加重視健康的開始。透過正確認知、定期追蹤與精準治療，每一次發現都可能成為守護生命的重要契機，安心迎向屬於自己的「結」後餘生。

▲台大醫院雲林分院1152切雙能電腦斷層等高階設備。（圖／記者游瓊華翻攝）