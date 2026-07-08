Nikon 參戰隨身相機！傳即將復活 DL 系列小單眼

▲Nikon DL 相機最初是在 CP+ 展上推出，隨後於 2017 年取消上市計劃。（圖／記者廖明慧攝）

記者黃肇祥／台北報導

隨身相機市場正夯，各大品牌都積極參戰，據傳下一家要挑戰的日本傳統相機巨頭 Nikon，有望重啟 10 年前被取消上市的 DL 系列小單眼。

Nikon DL 相機最早是在 2016 年發表，採用了 1 吋感光元件，並且搭配了 18-50 f/1.8-2.8、24-85 f/1.8-2.8 以及 24-500 f/2.8-5.6 三種不同鏡頭焦段，支援 4K 錄影、高速連拍，強調可以提供比手機更好的畫質與拍攝體驗，無奈先前碰到熊本地震衝擊，導致相機製作成本飆升，加上整體市場委靡，在經歷幾次延後上市之後，最終 Nikon 選擇取消上市。

Nikon DL 有望改版復活

近幾年，消費者開始追求比手機更好的畫質，加上復古浪潮興起，讓各大品牌的小相機異軍突起。Nikon 旗下一直缺少這系列的型號，根據外媒《NikonRumors》爆料指出，Nikon 就打算重新生產 DL 相機，來滿足消費者需求。

消息透露，Nikon 會使用堆疊式的 2400 萬畫素 1 吋感光元件，可能搭配 18-50、24-85 或是 24-70 的變焦鏡頭。機身將採用高質感的材料；支援擴充的熱靴 EVF 電子觀景窗；並會加入 Nikon 近年主打的影像處理（Picture Control），提供多樣化的濾鏡色彩。

還有一款純拍照版 Nikon ZR 要發表

《NikonRumors》強調，這項消息還未經過多方確認，目前還無法直接下定結論。比較確定的是，Nikon 會發表一款全片幅的微單眼相機，定位類似於 Sony RX1RIII、Leica Q3，將以 ZR 的機身結合鏡頭，提供攝影愛好者輕巧、畫質兼具的選項。