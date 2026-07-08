　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

縣政說明會開講！張麗善：雲林不再「又老又窮」

▲雲林縣政府昨日晚間在古坑鄉舉辦2026縣政說明會，縣長張麗善率縣府團隊向鄉親報告近年施政成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府昨日晚間在古坑鄉舉辦2026縣政說明會，縣長張麗善率縣府團隊向鄉親報告近年施政成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（7）日晚間在古坑鄉舉辦「2026縣政說明會」，由縣長張麗善率領縣府團隊向地方鄉親報告近年施政成果。張麗善表示，雲林近年持續推動產業升級、交通建設、智慧治理、教育文化及社會福利，已逐步翻轉外界對雲林「又老又窮」、「無聊不好玩」的刻板印象，朝向宜居城市邁進。

說明會首先由縣警察局進行防詐騙宣導暖場，隨後由計畫處長李明岳簡報縣政成果。李明岳指出，縣府自縣長張麗善上任後，打破長達20年的財政困境，連續7年秉持不虛列預算原則，截至目前累計減債101億元，縣民平均負擔債務由3.1萬元降至1.8萬元，讓更多財源得以投入基礎建設及民生服務。

縣府也盤點任內推出超過40項全國首創政策，包括全面禁止廚餘養豬、校園建置智慧水洗黑板及「生生有平板」、編印「禮義廉恥」官方品德教育教材、免費提供國一女生接種九價HPV疫苗、推動「雲林萬寶龍計畫」鼓勵生養育兒、「雲林天倫D+卡」守護長者及幼童安全，以及中低收入戶環保葬、火化與納骨塔位全額補助、醫消聯防系統等，希望從幼兒、青年到高齡族群，都能獲得完善照顧。

在智慧治理方面，張麗善表示，雲林縣政府率先導入生成式AI技術，建置YunlinGPT協助公文處理、政策分析及行政決策，同時推出「雲林幣扭一下APP」，整合1999專線與線上申辦服務，提升行政效率與便民服務。近年雲林更連續兩年入選ICF全球Top7智慧城市，也連續蟬聯台灣永續行動獎全國最大贏家，讓雲林的智慧治理成果躍上國際舞台。

農業仍是雲林重要發展命脈。張麗善表示，縣府主張推動國土計畫不能犧牲農民權益，強調「特別犧牲應特別補償」，持續爭取農民權益；同時推動智慧農業補助，協助農民導入智慧科技，並提高公糧運費補助，由每公斤0.3元提升至1.2元，增幅達4倍，也積極推廣農民職業災害保險，降低農民生產風險。

古坑鄉也是縣府近年重點建設區域。張麗善指出，總經費14.89億元的古坑交流道平面側車道改善工程目前施工進度已逾四成，預計2027年6月完工；目前跨清水溪橋工程持續推進，預計2028年7月完工，牛奶科明隧道也已於今年4月完工，另投入超過4億元拓寬154乙線、重建水碓南橋，提升古坑與斗六間交通及防洪能力。

產業發展方面，古坑產業園區總面積約72公頃，今年6月啟動招商，首波釋出40筆土地，預估未來年產值可突破百億元，並創造約3000個就業機會。縣府也打造全國面積最大的有機農業促進區，總面積達233公頃，並攜手虎尾科技大學、工業技術研究院、紡織產業綜合研究所及地方合作社，推動鳳梨農業資材全循環，將農業廢棄物轉化為高附加價值產品，發展循環農業。

觀光建設同樣是古坑的重要亮點。縣府近年持續擴大舉辦台灣咖啡節、竹筍節、桐花祭及螢火蟲季，並打造面積516公頃的孟宗竹森林與草嶺石壁森林療癒園區，陸續完成石壁竹創森第一、二期建設，提升整體觀光服務量能。草嶺石壁地區近年更取得世界竹組織（WBO）「國際竹地標」及FSC FM國際森林經營驗證雙重肯定。為提升山區旅遊安全，縣府也設立消防局第一大隊草嶺小隊，並設置草嶺假日急診醫療站，由6家責任醫院輪值提供醫療服務。

張麗善表示，近年各項施政成果已逐步反映在統計數據上。雲林縣家庭平均所得全國排名由第20名躍升至第13名；家庭可支配所得排名進步至第12名；農業產值也由769億元成長至948億元。觀光方面，更從每年約700萬人次成長至3219萬人次，縣府將持續推動「香客轉遊客、遊客變常客」策略，結合各鄉鎮特色打造旅遊亮點，持續帶動地方經濟發展。

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／朱承洋被抬出場　曾總神情凝重曝傷況
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗南警分局「快、準、狠」打擊犯罪！偵查績效評核奪冠

發現肺結節怎麼辦？　台大雲林分院教民眾「紅綠燈」分級追蹤

縣政說明會開講！張麗善：雲林不再「又老又窮」

626豪雨鳳山溪支線淹水　縣府跨單位會勘研商應變

強颱巴威恐帶強風豪雨　台電台南區處全面整備穩供電

巴威颱風逼近　雲林部署287台抽水機嚴防豪雨

暑假消費戰開打！量販、購物中心祭抽名車、沖繩住宿搶客

台南看守所醫養園區啟用　打造健康監獄新里程碑

強颱巴威將來襲　台電桃園區處全力戒備

台南推AI與機器人教育　近250位師生跨縣市交流展成果

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

斗南警分局「快、準、狠」打擊犯罪！偵查績效評核奪冠

發現肺結節怎麼辦？　台大雲林分院教民眾「紅綠燈」分級追蹤

縣政說明會開講！張麗善：雲林不再「又老又窮」

626豪雨鳳山溪支線淹水　縣府跨單位會勘研商應變

強颱巴威恐帶強風豪雨　台電台南區處全面整備穩供電

巴威颱風逼近　雲林部署287台抽水機嚴防豪雨

暑假消費戰開打！量販、購物中心祭抽名車、沖繩住宿搶客

台南看守所醫養園區啟用　打造健康監獄新里程碑

強颱巴威將來襲　台電桃園區處全力戒備

台南推AI與機器人教育　近250位師生跨縣市交流展成果

陳克羿雪恥富邦！揭無失分關鍵　曾豪駒不急評價新洋砲

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

地方熱門新聞

高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」

台南安南區疑似宰殺犬隻案動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

行動治理前進五股、泰山　侯友宜：持續推動地方建設

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄升級資安聯防守護醫療個資

巴威進逼　花蓮2堰塞湖嚴陣以待

工藝新趣‧青世代工藝設計成果展即起登場

新北污水接管後巷巡檢不停歇　112處違建勸導拆除守護環境

夏季水漾月首波吸引三千人次

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包

巴威颱風逼近防颱採買潮升溫賣場推防災物資專區

中聯油品事件延燒！黃偉哲提4要求把關食安台南校園午餐未使用

台南安南區疑傳宰殺犬隻動保處查現場犬隻X光均無骨折

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

巴威颱風進逼台南導入下水道機器人科技巡檢防汛

更多熱門

相關新聞

巴威來了！雲林部署287台抽水機嚴防豪雨

巴威來了！雲林部署287台抽水機嚴防豪雨

依據中央氣象署最新預報，巴威颱風持續朝台灣接近，受外圍環流影響，中南部地區預估將有局部豪雨及強陣風。為降低颱風可能帶來的災害衝擊，雲林縣長張麗善已指示雲林縣政府全面進入戒備狀態，各相關單位加強防汛整備，提前完成抽水設備巡檢、滯洪設施調度及防災物資部署，全力守護縣民生命財產安全。

雲林辦國際雙語廉政論壇　張麗善簽反貪腐承諾書

雲林辦國際雙語廉政論壇　張麗善簽反貪腐承諾書

雲林成立檢警調環林查緝平台　科技執法打造防護網

雲林成立檢警調環林查緝平台　科技執法打造防護網

高大特區痛點有解？高捷紫線規劃中　新大樓單價衝3字頭

高大特區痛點有解？高捷紫線規劃中　新大樓單價衝3字頭

魚苗放流19年　雲縣府攜手台塑企業守護海洋

魚苗放流19年　雲縣府攜手台塑企業守護海洋

關鍵字：

雲林縣政府智慧治理交通建設觀光亮點農業升級

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面