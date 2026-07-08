縣政說明會開講！張麗善：雲林不再「又老又窮」

▲雲林縣政府昨日晚間在古坑鄉舉辦2026縣政說明會，縣長張麗善率縣府團隊向鄉親報告近年施政成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（7）日晚間在古坑鄉舉辦「2026縣政說明會」，由縣長張麗善率領縣府團隊向地方鄉親報告近年施政成果。張麗善表示，雲林近年持續推動產業升級、交通建設、智慧治理、教育文化及社會福利，已逐步翻轉外界對雲林「又老又窮」、「無聊不好玩」的刻板印象，朝向宜居城市邁進。

說明會首先由縣警察局進行防詐騙宣導暖場，隨後由計畫處長李明岳簡報縣政成果。李明岳指出，縣府自縣長張麗善上任後，打破長達20年的財政困境，連續7年秉持不虛列預算原則，截至目前累計減債101億元，縣民平均負擔債務由3.1萬元降至1.8萬元，讓更多財源得以投入基礎建設及民生服務。

縣府也盤點任內推出超過40項全國首創政策，包括全面禁止廚餘養豬、校園建置智慧水洗黑板及「生生有平板」、編印「禮義廉恥」官方品德教育教材、免費提供國一女生接種九價HPV疫苗、推動「雲林萬寶龍計畫」鼓勵生養育兒、「雲林天倫D+卡」守護長者及幼童安全，以及中低收入戶環保葬、火化與納骨塔位全額補助、醫消聯防系統等，希望從幼兒、青年到高齡族群，都能獲得完善照顧。

在智慧治理方面，張麗善表示，雲林縣政府率先導入生成式AI技術，建置YunlinGPT協助公文處理、政策分析及行政決策，同時推出「雲林幣扭一下APP」，整合1999專線與線上申辦服務，提升行政效率與便民服務。近年雲林更連續兩年入選ICF全球Top7智慧城市，也連續蟬聯台灣永續行動獎全國最大贏家，讓雲林的智慧治理成果躍上國際舞台。

農業仍是雲林重要發展命脈。張麗善表示，縣府主張推動國土計畫不能犧牲農民權益，強調「特別犧牲應特別補償」，持續爭取農民權益；同時推動智慧農業補助，協助農民導入智慧科技，並提高公糧運費補助，由每公斤0.3元提升至1.2元，增幅達4倍，也積極推廣農民職業災害保險，降低農民生產風險。

古坑鄉也是縣府近年重點建設區域。張麗善指出，總經費14.89億元的古坑交流道平面側車道改善工程目前施工進度已逾四成，預計2027年6月完工；目前跨清水溪橋工程持續推進，預計2028年7月完工，牛奶科明隧道也已於今年4月完工，另投入超過4億元拓寬154乙線、重建水碓南橋，提升古坑與斗六間交通及防洪能力。

產業發展方面，古坑產業園區總面積約72公頃，今年6月啟動招商，首波釋出40筆土地，預估未來年產值可突破百億元，並創造約3000個就業機會。縣府也打造全國面積最大的有機農業促進區，總面積達233公頃，並攜手虎尾科技大學、工業技術研究院、紡織產業綜合研究所及地方合作社，推動鳳梨農業資材全循環，將農業廢棄物轉化為高附加價值產品，發展循環農業。

觀光建設同樣是古坑的重要亮點。縣府近年持續擴大舉辦台灣咖啡節、竹筍節、桐花祭及螢火蟲季，並打造面積516公頃的孟宗竹森林與草嶺石壁森林療癒園區，陸續完成石壁竹創森第一、二期建設，提升整體觀光服務量能。草嶺石壁地區近年更取得世界竹組織（WBO）「國際竹地標」及FSC FM國際森林經營驗證雙重肯定。為提升山區旅遊安全，縣府也設立消防局第一大隊草嶺小隊，並設置草嶺假日急診醫療站，由6家責任醫院輪值提供醫療服務。

張麗善表示，近年各項施政成果已逐步反映在統計數據上。雲林縣家庭平均所得全國排名由第20名躍升至第13名；家庭可支配所得排名進步至第12名；農業產值也由769億元成長至948億元。觀光方面，更從每年約700萬人次成長至3219萬人次，縣府將持續推動「香客轉遊客、遊客變常客」策略，結合各鄉鎮特色打造旅遊亮點，持續帶動地方經濟發展。