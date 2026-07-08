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強颱巴威恐帶強風豪雨　台電台南區處全面整備穩供電

▲因應強烈颱風「巴威」可能帶來強風豪雨，台電台南區處全面啟動防颱整備，確保供電穩定。（記者林東良翻攝，下同）

▲因應強烈颱風「巴威」可能帶來強風豪雨，台電台南區處全面啟動防颱整備，確保供電穩定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應強烈颱風「巴威」可能帶來強風豪雨，台電台南區營業處已全面啟動防颱整備作業，除持續加強供電設備巡視外，也積極辦理樹木修剪及礙子清洗工作，降低瞬間強陣風造成樹木碰觸線路、電桿傾倒等事故風險，全力確保供電穩定。

台電台南區處表示，轄區內各變電所均已完成巡檢作業，針對較低窪地區變電所，如運河、安順等處，也預先設置防水閘門、備妥防汛沙包，並完成抽水機測試，確保各項防災措施運作正常，降低淹水對供電設備造成影響。

▲因應強烈颱風「巴威」可能帶來強風豪雨，台電台南區處全面啟動防颱整備，確保供電穩定。（記者林東良翻攝，下同）

台電台南區處提醒，民眾應及早做好防颱準備，尤其0625豪雨期間，曾因配電場所受影響而停電的用戶，務必積極落實防水及防災措施；對於不能停電的單位或設備，也應及早備妥發電機或不斷電系統，以降低災害期間停電影響。

台電指出，過去颱風期間常因樹枝折落、招牌掉落等因素損壞配電設備造成停電，也曾發生大樓地下配電室淹水影響搶修情形。呼籲民眾加強防範地下室積淹水，並妥善固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝，避免強風豪雨造成危險。

▲因應強烈颱風「巴威」可能帶來強風豪雨，台電台南區處全面啟動防颱整備，確保供電穩定。（記者林東良翻攝，下同）

台電也提醒，若民眾發現電線掉落或外露情形，應立即通知台電派員處理，切勿自行撿拾或碰觸，以免發生觸電危險。

台電台南區處表示，台電配電自動化系統可即時監測主要配電線路是否異常，若民眾家中與附近住戶皆停電，台電通常可即時獲知並派員處理，請民眾耐心等候，不需重複報修；若發生零星停電事故，民眾可利用「台灣電力APP」，或至台電官網「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊，輸入停電地址及相關狀況，即可快速完成查詢或報修。若不便使用網路服務，民眾也可撥打台電1911客服專線，或台電台南區處停電通報電話06-2160121洽詢。

▲因應強烈颱風「巴威」可能帶來強風豪雨，台電台南區處全面啟動防颱整備，確保供電穩定。（記者林東良翻攝，下同）

台電說明，針對颱風及豪雨等天然災害造成的停電事故，台電將積極搶修、盡快復電，復電程序將依「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線、變壓器」原則進行，並優先恢復火車站、高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站、抽水站及通信等公用設施，再逐步恢復一般用戶用電。

▲因應強烈颱風「巴威」可能帶來強風豪雨，台電台南區處全面啟動防颱整備，確保供電穩定。（記者林東良翻攝，下同）

台電強調，實際搶修進度仍須視停電範圍、交通路況及風雨情況而定，懇請民眾體諒與配合。台電也將持續嚴密監控颱風動態，預先完成各項防災整備工作，全力守護民眾用電安全與供電穩定。

▲因應強烈颱風「巴威」可能帶來強風豪雨，台電台南區處全面啟動防颱整備，確保供電穩定。（記者林東良翻攝，下同）

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