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626豪雨鳳山溪支線淹水　縣府跨單位會勘研商應變

▲▼ 626豪雨鳳山溪支線淹水　縣府跨單位會勘研商應變 。（圖／地方政府提供）

▲工務處表示，目前已派遣大型機具預計明(9日)進行鳳山溪支線緊急清疏作業，移除阻礙水流之雜草及雜木。（圖／新竹縣政府，下同）

地方中心／綜合報導

因應626短時強降雨造成鳳山溪支線淹水，新竹縣長楊文科指示工務處邀集各單位會勘。會中工務處指出，目前中期處置將針對轄內管理權責不明之「其他排水」類，規劃制定地方自治法規納入管理，使管理、施工、預算皆有明確管理機關；短期處置則在法規完備前，由縣府清疏河道與預佈抽水機，盡全力完善整備工作，一旦雨勢太大仍造成淹水，也請道路權管單位公所務必第一時間預防性封閉，最後多方達成共識，予以配合辦理，共同以縣民生命安全為第一考量。

▲▼ 626豪雨鳳山溪支線淹水　縣府跨單位會勘研商應變 。（圖／地方政府提供）

▲豪雨鳳山溪支線淹水，竹縣府跨單位會勘研商應變。
  
縣府工務處表示，此次會勘邀集竹北市公所、新埔鎮公所、農業部農田水利署、經濟部水利署第二河川分署及地方民意代表（竹北市議員、市民代表、里長）共同參與研商。主要針對排水管理、防颱整備及預警機制提出應變作為，全力保障縣民生命財產安全。
 
工務處長戴志君說明，為徹底解決排水治理和防汛應變效率，經會勘初步達成幾項共識。首先，針對《排水管理辦法》區分之五項排水中，未有明確權責單位之「其他排水」，縣府將依據《排水管理辦法》，著手制定「其他排水」之地方自治法規，將其納入法制化規範管理，明確規範管理機關。

▲▼ 626豪雨鳳山溪支線淹水　縣府跨單位會勘研商應變 。（圖／地方政府提供）

▲會中工務處指出，目前中期處置將針對轄內管理權責不明之「其他排水」類，規劃制定地方自治法規納入管理，使管理、施工、預算皆有明確管理機關。
  
未來法規制定完成，屬於「其他排水」之排水，將會有明確的權管機關，往後的管理、清疏、維護，及改善等工程，皆由該機關負責，也包含所有工作預算編列，同時，縣府預算也會全力支持。
 
在法規完成前，因應氣候挑戰，如這次的巴威颱風來襲，縣府將主動肩負起防災重任，目前已派遣大型機具預計明(9日)進行鳳山溪支線緊急清疏作業，移除阻礙水流之雜草及雜木。同時，規劃於該易淹水節點提早預佈12吋大型移動式抽水機，隨時待命抽排。
 
縣府將盡可能把整備工作做到最好，但面對極端氣候，倘若降雨過大，仍出現淹水等情況，仍必須落實地方路權管理，建立預防性封路機制。例如，博愛街816巷道路權管單位為竹北市公所，褒忠路353巷道路則由新埔鎮公所負責維護管理，為確保用路人安全，後續若遇極端暴雨或颱風侵襲，將由竹北市公所及新埔鎮公所依據各自所轄之路權，務必於第一時間果斷實施道路預防性封閉及公告道路封閉事宜，避免民眾誤闖危險路段。

▲▼ 626豪雨鳳山溪支線淹水　縣府跨單位會勘研商應變 。（圖／地方政府提供）

▲此鳳山溪支線屬未有明確權責單位的「其他排水」。
  
竹北市公所表示，未來會設置常態性插設告示牌，提醒平時行經的民眾該處大雨時易積水；當颱風大雨來襲時，也會派員前往拉起封鎖線進行實體封路。新埔鎮公所則表示，會全力配合相關事宜。工務處長戴志君補充建議在發布開設三級應變中心時，各公所應將該路段立即封閉，以免人車進入發生危險。
 
此外，針對鳳山溪支線設置之鳳山溪泰和二號0K+400之水門，此為經濟部水利署第二河川分署管理，鳳山溪水位高漲時，會使支線排水無法導出，造成回堵及淹水，建議第二河川分署研議檢討渠道容納量，並設置水位預警系統及通報機制，以利相關單位可即時執行道路封閉、啟動抽水機等應變措施。

▲▼ 626豪雨鳳山溪支線淹水　縣府跨單位會勘研商應變 。（圖／地方政府提供）

▲工務處指出短期處置則在法規完備前，由縣府清疏河道與預佈抽水機，盡全力完善整備工作。
  
新竹縣政府強調，面對極端氣候帶來的挑戰，防災工作不分中央與地方。縣府將以最嚴謹的態度緊盯各項決議的執行進度，並攜手公所與中央攜手合作，補強防汛漏洞，誓言將災害風險降到最低，給縣民一個安心、安全的居住環境。

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關鍵字：

防汛措施極端氣候鳳山溪排水治理新竹縣

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