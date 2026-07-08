黃偉哲23度登東森農場！台南愛文芒果開賣後太搶手　3000公斤秒殺

▲（左起）東森購物專家劉怡君、小農侯育晴、台南市長黃偉哲、東森購物執行長李國維共同推廣台南愛文芒果。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

正值芒果盛產季，台南市長黃偉哲今(8日)第23度登上東森農場Live直播節目，透過平台把最新鮮、最香甜的芒果分享給全台消費者，在家就能輕鬆選購、品嚐夏日鮮甜好滋味。此次開賣季節限定的愛文芒果，東森集團總裁王令麟再加碼祭出50%東森幣回饋，吸引大批東森會員搶鮮下單，共3,000公斤火速銷售一空，再次展現台南水果的高人氣。

東森農場長期攜手台南推廣當季優質農產品，從文旦、鳳梨、龍眼乾到愛文芒果，每次開賣都獲得會員熱烈支持，也讓不少消費者隨時關注直播、等待好物上架銷售。黃偉哲表示，東森農場一直是農民的好朋友，也是推廣台南農產品的重要通路，無論春天的鳳梨、夏天的芒果、秋天的文旦，甚至冬季的柑橘，都透過東森農場介紹給全台消費者。「好東西要跟好朋友分享，更重要的是要有好的銷售管道」，這也是他連續第23次來到東森農場的原因，希望透過平台讓農民受惠、消費者也能買到高CP值的優質農產品。

▲▼黃偉哲提到，好東西要跟好朋友分享，更要好的銷售管道，這也是他連續23次到東森農場銷售在地好物的原因。這次他與小農侯育晴一起推銷愛文芒果，不僅能以划算的東森價購入，更以產地直送方式送到消費者手中，不必親赴產地，就能在家享受夏日鮮甜。

此次嚴選來自台南南化、品質優良的愛文芒果，果肉細緻飽滿、香氣濃郁、甜度高且多汁，深受國內外消費者喜愛。東森農場推出每箱約15至17顆，東森價只要890元，再享50%東森幣回饋，相當於每箱只要445元，且由東森吸收宅配運費，從產地新鮮直送，超值優惠一推出便吸引大批會員搶購，節目直播過程中下單熱度踴躍，有消費者一口氣訂購3箱、5箱，更有大戶豪氣下單50箱。

除了鮮果之外，直播現場也準備芒果布丁、優格及情人果乾等特色產品，透過不同吃法展現愛文芒果的多元風味。黃偉哲表示，台南是全台最大的芒果產地，每兩顆愛文芒果就有一顆來自台南，「芒果之鄉」可說是當之無愧。他指出，台南愛文芒果外銷法國、荷蘭、英國、日本、韓國、新加坡及加拿大等國家，在國際市場掀起芒果熱潮，「既然國外消費者都能品嚐到台南最棒的愛文芒果，更應該讓國內消費者享用，優先留給東森農場的消費者」，更笑說「不怕貨比貨，只怕不識貨，想要識貨，就來東森提貨。」

黃偉哲提到，未來臺南市政府也將持續與東森農場攜手合作，為農民與消費者搭起最好的橋樑，讓更多優質農產品透過直播平台拓展市場，提升品牌價值，讓更多人認識來自台南產地的新鮮美味。

▲▼黃偉哲說，台南愛文芒果「不怕貨比貨，只怕不識貨」，歡迎大家透過東森農場，把世界肯定的好滋味帶回家。

東森購物網長期以來堅持與小農站在一起，即使面對疫情對地方產業的衝擊，也率先響應政府號召加入農漁產銷售國家隊，積極推廣各地優質農產。從嘉義極光哈密瓜、臺東鳳梨釋迦、臺南麻豆文旦、關廟金鑽鳳梨，到午仔魚與龍虎斑等，每一檔產品皆創下亮眼銷售成績。東森農場以嚴選品質、產地直送為核心，透過電商平台成功串聯農民與消費者，不僅穩定農產銷路，也以產地直送宅配到府的模式，讓消費者持續享用新鮮美味的在地好物。