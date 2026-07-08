巴威颱風逼近　雲林部署287台抽水機嚴防豪雨

▲因應巴威颱風逼近，雲林縣政府完成抽水站巡檢及移動式抽水機整備，提前部署防汛能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

依據中央氣象署最新預報，巴威颱風持續朝台灣接近，受外圍環流影響，中南部地區預估將有局部豪雨及強陣風。為降低颱風可能帶來的災害衝擊，雲林縣長張麗善已指示雲林縣政府全面進入戒備狀態，各相關單位加強防汛整備，提前完成抽水設備巡檢、滯洪設施調度及防災物資部署，全力守護縣民生命財產安全。

縣政府水利處表示，目前已完成轄內抽水站巡檢及試運轉，並提前辦理滯洪池、前池預抽作業，增加滯洪空間，同步加強區域排水瓶頸段清疏及防潮閘門調度，確保排洪系統維持最佳運作效能，提高整體防洪應變能力。

▲因應巴威颱風逼近，雲林縣政府完成抽水站巡檢及移動式抽水機整備，提前部署防汛能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

在抽水設備方面，雲林縣政府目前管理大型移動式抽水機366台，其中包括88台中小型抽水機，均已完成整備及功能測試。依各鄉鎮市公所提報的易淹水熱點，已提前預佈大型移動式抽水機287台，其中包含16台中小型抽水機，讓設備能在第一時間投入排水作業，縮短應變時間。

防汛物資也同步完成整備。雲林縣政府備妥6000包砂包，分別存放於斗六水資源中心、台西海口抽水站及水林土間厝抽水站，各配置2000包，供各鄉鎮市公所依防汛需求調度使用；另備有4265片防汛擋板及1萬包太空包，分別存放於莿桐五華、口湖箔子寮及台西蚊港等據點。此外，各鄉鎮市公所也已自行整備6525包砂包，以因應地方防災及民眾臨時需求。

除實體防汛設施外，雲林縣政府近年持續建置智慧水情監測系統，目前全縣共設置144處水位站、7處雨量站、252處影像監視站及149處路面淹水感測站，透過雲端平台、物聯網（IoT）及AI智慧分析技術，即時掌握降雨、水位及積淹水變化，提供災害預警與應變決策參考，提升防災效率。

雲林縣政府提醒，巴威颱風逐漸接近，颱風影響期間應持續留意中央氣象署發布的最新氣象資訊，避免前往海邊、河川、溪流及山區等危險區域。低窪地區住戶也應提前檢查排水設施，視需要備妥砂包等防汛物資，做好各項防颱措施，共同降低災害風險。

▲雲林縣政府已在易淹水地區預佈287台移動式抽水機，提升豪雨來襲時的排水效率。（圖／記者游瓊華翻攝）