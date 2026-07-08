台南看守所醫養園區啟用　打造健康監獄新里程碑

▲台南看守所「醫養園區」正式啟用，整合醫療、照護、復健及健康促進資源，打造健康監獄新里程碑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應高齡社會與收容人醫療照護需求增加，台南看守所8日正式啟用「醫養園區」，以「高牆有愛，生命無遺」為核心理念，整合醫療、照護、復健及健康促進資源，期盼讓收容人即使身處高牆之內，也能獲得適切醫療照顧與生命尊嚴，為矯正醫療照護寫下新里程碑。

啟用典禮由台南看守所所長于淑華主持，台南市副市長姜淋煌、台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣、台灣台南地方檢察署檢察長鍾和憲、法務部矯正署主任秘書蘇維闊，以及醫療院所、民間團體與關心矯正工作的貴賓到場，共同見證醫養園區正式啟用。

台南看守所表示，近年收容人平均年齡逐漸提高，高齡、慢性病及失能照護需求持續增加。南所除肩負戒護管理責任，也希望提供更完善且有溫度的照護，因此規劃打造兼具醫療與照護功能的醫養園區，建立「醫中有養、養中有醫」照護模式，讓醫療不只是治療疾病，也能照顧收容人的生活品質與身心健康。

醫養園區採類社區化空間規劃，設有全新診間、專屬病舍及樂齡工場，讓高齡及失能收容人能在安全、友善環境中接受照護與復健，並透過適合的作業與活動，維持身體功能及生活能力。

南所也同步啟動照顧服務員培訓計畫，培育具照護知能的收容人，在專業醫護人員指導下參與照護工作，建立互助互愛的照護文化；並推行健康護照制度，完整記錄健康資料，導入高齡健康評估及預防衰弱機制，從疾病預防、健康管理到感染控制，全方位守護收容人健康。



台南看守所指出，健康促進工作已逐漸展現成果。半年多來，南所持續加強場舍環境清潔消毒、改善生活環境，並邀請專業師資入所帶領收容人練習平甩功，鼓勵養成規律運動習慣。

根據南所統計，與2025年下半年相比，收容人因皮膚疾病戒護外醫人次，由55人次降至18人次，減少67.3%；住院人數也由34人降至15人，減少55.9%，顯示環境改善及健康促進措施已發揮成效。

在違規管理方面也有明顯改善。2025年1至6月違規案件計212件，平均每月約35件；2026年1至6月累計違規案件140件，平均每月23件，整體違規件數較去年同期減少72件，每月平均違規件數由35件降至23件，降幅約34%，反映健康促進措施推動後，收容人情緒管理與場舍秩序均呈現改善趨勢，有助提升機關整體管理效能。

南所表示，醫養園區也建立連續性矯正醫療照護系統，強化與區域醫療院所合作，建立完善轉診及醫療轉介流程，讓醫療資源能快速銜接；同時透過空間規劃及戒護措施，保障醫護人員工作安全，兼顧醫療品質與戒護效能。

台南看守所所長于淑華表示，醫養園區能順利啟用，有賴全體同仁齊心投入，也感謝各協辦及贊助單位大力支持，包括奇美醫療財團法人奇美醫院、台南市立醫院、伊甸社會福利基金會台南市輔具資源中心等協辦單位，提供專業醫療及照護資源；財團法人新北市私立九太社會福利基金會也熱心贊助公益，捐助醫療設備、照護物資及相關資源，讓醫養園區得以順利建置，提供收容人更完善照護環境。

于淑華指出，「高牆有愛，生命無遺」不只是啟用典禮主題，更是台南看守所持續努力的方向。未來南所將持續精進醫療照護服務，整合更多專業資源，讓每一位有照護需求的收容人都能獲得適切醫療與關懷，在兼顧戒護安全的同時，打造更健康、更有尊嚴、更具人本精神的矯正環境。