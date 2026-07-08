桃園賓士男酒駕撞路旁貨櫃！車頭爛毀車頂掀開　10歲女兒送醫

▲劉姓男子駕駛白色賓士轎車搭載10歲女兒外出，行經觀音區濱海路武威段時不慎失控撞上路旁貨櫃。（圖／大園警分局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子今（8）日下午駕駛白色賓士轎車搭載10歲女兒外出，行經觀音區濱海路武威段時不慎失控撞上路旁貨櫃，撞擊力道強勁，車頂幾乎掀開、安全氣囊爆開，導致坐在副駕駛座女兒喉嚨擦傷，大園警分局到場處處理，對劉男實施酒精測試，酒測值為每公升0.40毫克已超標，除將女兒送醫治療外，警方依公共危險罪嫌將劉男移送桃園地檢署偵辦，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲賓士車頂幾乎掀開、安全氣囊爆開。

大園警分局指出，55歲的劉姓男子於今天下午1時56分許，駕駛白色賓士轎車沿觀音區濱海路武威段往草漯方向行駛，行駛途中疑似偏離車道，自撞停放於路旁的貨櫃車斗。警方獲報後立即派員到場處理。

觀音分隊消防人員將副駕駛座的10歲女童救出，喉嚨處約1公分擦傷，後頸疼痛，但無法開口講話，但意識清楚，由觀音分隊救護車送往林口長庚醫院治療。警方對劉男實施酒精測試，酒測值為每公升0.40毫克已超標，全案依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦；大園警方呼籲，酒後駕車不僅違法，更危及自身及其他用路人安全，切勿心存僥倖。

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