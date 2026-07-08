　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

▲▼交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場公司今天舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理機場公司董事長。陳彥伯表示，桃園機場是國家門戶，目前最重要任務是第三航廈工程，代表台灣航空運輸能力升級。

桃園機場原董事長楊偉甫，自2023年3月上任至今。楊偉甫為美國科羅拉多大學土木工程學系研究所碩士，過去曾擔任經濟部水利處副總工程司、該處中區水資源局局長、經濟部水利署總工程司、副署長、署長、經濟部常務次長、台灣中油股份有限公司代理董事長，及台灣電力股份有限公司董事長等職務。

桃機公司今天舉行臨時董事會，通過由陳彥伯代理桃機董事長。陳彥伯指出，第三航廈工程不僅是機場公司的重大使命，更是交通部繼淡江大橋之後，另一項受到國人高度期待的重要公共建設。它承載的不只是工程進度，更是國家競爭力、產業發展及國際形象的重要象徵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳彥伯表示，國際間機場競爭不再只有跑道與航廈，更是服務品質、營運效率、智慧科技與永續發展的全面競爭，未來將持續推動相關工作，讓桃園機場成為亞洲重要航空樞紐。

桃園機場公司指出，陳彥伯為成功大學交通管理科學研究所碩士，歷任交通部路政司司長、主任秘書、國道新建工程局局長、公路局局長、交通部政務次長、交通部代理部長等職務，資歷豐富並具領導管理專長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／朱承洋被抬出場　曾總神情凝重曝傷況
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

陳克羿雪恥富邦！揭無失分關鍵　曾豪駒不急評價新洋砲

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎

生活熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

巴威略為減速　北北基宜暴風侵襲率已達99%

巴威又變強將第三巔　最新路徑曝

巴威暴風半徑再擴大　10縣市侵襲率達9成以上

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

巴威晚間北轉　後天最近「不排除登陸東北角」

更多熱門

相關新聞

桃機上半年旅運量2578萬人次　暑假日均750架次雙創新高

桃機上半年旅運量2578萬人次　暑假日均750架次雙創新高

桃園機場今年上半年旅運量逾2578萬人次，較2019年同期成長6％、較去年成長9%，創下同期新高。暑期7、8月航班起降合計4.6萬架次，日均逾750架次，也超越疫情前水準，預期今年旅運量可達5000萬人次，超越疫情前4800萬人次。

嗑爆台灣美食！韓國人睡醒「飛機已飛走了」　萬人笑了

嗑爆台灣美食！韓國人睡醒「飛機已飛走了」　萬人笑了

桃機安檢卡一票人！　「手持小物」違規品遭沒收堆成山

桃機安檢卡一票人！　「手持小物」違規品遭沒收堆成山

台灣虎航班機「煙霧警告」轉降桃園　旅客全數平安

台灣虎航班機「煙霧警告」轉降桃園　旅客全數平安

機場公司邀小朋友化身「第三航廈小小建築師」

機場公司邀小朋友化身「第三航廈小小建築師」

關鍵字：

桃園機場董事長

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面