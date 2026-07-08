桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場公司今天舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理機場公司董事長。陳彥伯表示，桃園機場是國家門戶，目前最重要任務是第三航廈工程，代表台灣航空運輸能力升級。



桃園機場原董事長楊偉甫，自2023年3月上任至今。楊偉甫為美國科羅拉多大學土木工程學系研究所碩士，過去曾擔任經濟部水利處副總工程司、該處中區水資源局局長、經濟部水利署總工程司、副署長、署長、經濟部常務次長、台灣中油股份有限公司代理董事長，及台灣電力股份有限公司董事長等職務。

桃機公司今天舉行臨時董事會，通過由陳彥伯代理桃機董事長。陳彥伯指出，第三航廈工程不僅是機場公司的重大使命，更是交通部繼淡江大橋之後，另一項受到國人高度期待的重要公共建設。它承載的不只是工程進度，更是國家競爭力、產業發展及國際形象的重要象徵。

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陳彥伯表示，國際間機場競爭不再只有跑道與航廈，更是服務品質、營運效率、智慧科技與永續發展的全面競爭，未來將持續推動相關工作，讓桃園機場成為亞洲重要航空樞紐。

桃園機場公司指出，陳彥伯為成功大學交通管理科學研究所碩士，歷任交通部路政司司長、主任秘書、國道新建工程局局長、公路局局長、交通部政務次長、交通部代理部長等職務，資歷豐富並具領導管理專長。