飛行教官「墜機輕生亡」！250m高空硬開艙門　學員獨留機上嚇壞

▲ 萊安卓疑似在訓練中墜機輕生。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷一名42歲飛行教官4日墜機身亡，調查發現他疑似在訓練飛行途中蓄意跳機，機上22歲女學員被迫獨自操控飛機，所幸最終平安降落。

綜合《鏡報》等外媒，死者萊安卓（Leandro Andrés Bertazzo），任職於科爾多瓦「飛翔鸚鵡飛行學校」（Flying Parrot Flight School）已有4年。事發時他正駕駛塞斯納C-150輕型機，載著持飛行執照的女學員羅薩里奧（Rosario）進行訓練。

據羅薩里奧描述，飛行過程中萊安卓突然對她說，「妳知道該怎麼辦」、「繼續往前飛」，接著便摘下耳機、放下手機等個人物品，解開安全帶後強行推開因氣壓而難以開啟的艙門，從約250公尺高空墜落。

羅薩里奧起初以為教官身上可能有降落傘，但很快就察覺事情不對勁，隨即透過無線電呼叫塔台支援，依緊急程序接手操縱飛機並順利降落，機體完好無損。

學校校長愛德華多（Eduardo Álvarez）接獲通報後，與同事駕機趕赴搜尋，盤旋約15至20分鐘後在附近農地尋獲萊安卓遺體，急救人員到場後確認他已無生命跡象。

據悉，萊安卓生前正積極應徵大型航空公司職缺。愛德華多提到，萊安卓當天到校時他們和平常一樣互相擁抱寒暄，唯一的不同之處是他沒有自行駕車，而是拜託學生到住處接他。當地媒體則披露，死者家屬證實他在事發前一周曾前往精神科就診。

同事形容萊安卓平時笑容可掬，工作態度一絲不苟，且每半年均依規定接受身心健康檢查，未發現任何警訊。科爾多瓦聯邦司法機關目前已正式立案調查，並與交通安全委員會合作釐清事發經過。

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