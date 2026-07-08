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台南推AI與機器人教育　近250位師生跨縣市交流展成果

▲台南市政府教育局攜手關懷台灣文教基金會辦理「第四屆AI Jungle小HERO」跨縣市交流活動，近250位師生參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府教育局攜手關懷台灣文教基金會辦理「第四屆AI Jungle小HERO」跨縣市交流活動，近250位師生參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府教育局為推動AI與機器人教育，攜手關懷台灣文教基金會8日於善化區大成餐廳辦理「第四屆AI Jungle小HERO」跨縣市交流活動，集結台南市、新北市、台中市及屏東縣等4縣市、19所學校，近250位師生參與，透過實作任務與競賽交流，展現AI與機器人教育學習成果。

教育局表示，本次活動安排木板迷宮、足球機器人競賽及AI思辨等實作任務，讓學生在操作與交流中學習合作、表達與判斷，也透過跨縣市觀摩，拓展科技學習視野。

▲台南市政府教育局攜手關懷台灣文教基金會辦理「第四屆AI Jungle小HERO」跨縣市交流活動，近250位師生參與。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南市近年持續推動AI教育、程式教育及機器人教育，透過課程發展及競賽交流，提供學生更多接觸科技、動手實作的機會。他也感謝關懷台灣文教基金會投入教育資源，與市府共同支持學生參與AI與機器人學習，讓科技教育不只停留在課堂，也能透過跨校交流與競賽活動，擴大孩子的學習視野。

教育局長鄭新輝表示，推動AI與機器人教育，不只是讓學生接觸新工具，更重要的是培養學生面對問題時，能夠理解任務、判讀資訊、調整策略並解決問題。透過跨縣市交流，學生可以看見不同學校的作法，也能在觀摩與實作中累積經驗。

鄭新輝指出，教育局將持續支持更多學校推動AI與機器人教育，讓孩子在動手實作中累積經驗，並在解決問題的過程中建立信心，逐步培養面對未來的關鍵能力。

▲台南市政府教育局攜手關懷台灣文教基金會辦理「第四屆AI Jungle小HERO」跨縣市交流活動，近250位師生參與。（記者林東良翻攝，下同）


關懷台灣文教基金會表示，自2018年起投入AI與機器人教育推廣，至今已服務5縣市、22所偏鄉學校，累計超過1萬5000名學生參與相關課程與活動。基金會相信，在AI快速發展的時代，學生需要的不只是學會使用工具，更要培養提出問題、獨立思考與作出判斷的能力，未來將持續與教育夥伴合作，支持更多孩子接觸AI思辨及機器人教育。

▲台南市政府教育局攜手關懷台灣文教基金會辦理「第四屆AI Jungle小HERO」跨縣市交流活動，近250位師生參與。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，台南市將持續以課程、師資、設備及競賽交流為基礎，推動AI與機器人教育向下扎根。教育局也將於7月28日在大台南會展中心辦理機器人全國賽，提供學生更多科技實作與競賽舞台，讓孩子在真實挑戰中累積面對未來的能力。

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