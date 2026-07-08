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暑假消費戰開打！量販、購物中心祭抽名車、沖繩住宿搶客

▲暑假消費旺季開跑，中部量販店與大型購物中心同步推出夏季回饋活動，搶攻家庭客群。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大買家30週年慶祭出會員優惠、週週抽免單及抽賓士等活動，吸引消費者採購。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

暑假消費旺季正式展開，中部零售市場掀起新一波促銷戰。大買家量販店與大型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」近期相繼推出夏季檔期活動，不僅祭出會員滿額回饋、抽獎及限時優惠，更結合展演、市集與親子活動，希望吸引暑假家庭客群上門，帶動暑期消費熱潮。

陪伴消費者30年的大買家量販店，今年適逢北屯店30週年，北屯店與國光店同步推出周年慶檔期，自7月2日起至7月29日祭出年度最大回饋，包括「週週抽免單」、滿額送現金券、會員紅利加碼及多項民生商品優惠，另推出持續至9月2日的「滿千抽賓士」活動，會員單筆消費滿1000元即可參加抽獎，有機會把Mercedes-Benz CLA 200純電動車開回家。

大買家今（8）日舉辦30週年記者會，以祥獅獻瑞及鼓陣演出揭開序幕，象徵企業邁向下一個30年。業者表示，希望藉由周年慶回饋長期支持的消費者，也滿足暑假家庭採買需求，優惠商品涵蓋生鮮、家電、美妝及居家用品等多項民生商品。

另一邊，Mitsui Shopping Park LaLaport台中則鎖定暑假購物與休閒人潮，自7月3日至8月31日推出「夏日回饋祭」，祭出消費回饋、抽獎及會員贈禮等四大活動。其中「夏日回饋無上限」活動最高提供10％電子券回饋，另有機會抽中沖繩住宿禮券，也與MITSUI OUTLET PARK台中港推出雙館串聯活動，吸引民眾規劃一日雙城購物行程。

除了購物優惠外，LaLaport台中也將暑假活動結合展演及親子體驗，包括「航海王映畫祭」劇場版展示、音樂活動、市集及各式親子互動內容，希望延長消費者停留時間，打造兼具購物與休閒娛樂的一站式消費體驗。

觀察今年暑假檔期，各家業者明顯強化「體驗經濟」布局，透過展覽、演出、市集及親子活動增加商場吸引力，希望將人潮轉化為消費動能，在暑假旺季搶占市場商機。零售業者分析，暑假向來是家庭採購、學生消費及旅遊人潮增加的重要檔期，今年各商場除了延續價格優惠策略，更以高價值抽獎、會員經營及跨場域活動作為差異化競爭，希望在暑期市場中爭取更多來客與消費商機。

▲暑假消費旺季開跑，中部量販店與大型購物中心同步推出夏季回饋活動，搶攻家庭客群。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 台中推出夏日回饋祭，結合購物優惠、抽住宿及展演活動，打造暑假一站式休閒體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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