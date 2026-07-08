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東森農場直播推廣台南愛文芒果　3000公斤全數售罄

▲台南市農產運銷股份有限公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，3000公斤全數銷售完畢。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市農產運銷股份有限公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，3000公斤全數銷售完畢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

盛夏來臨，正是品嚐台南芒果的最佳時節。台南市農產運銷股份有限公司攜手東森農場直播，共同推廣台南愛文芒果，透過直播平台將產地最新鮮、最香甜的芒果直送全台，本次直播提供3000公斤台南愛文芒果，全數銷售完畢，再次展現台南芒果的優良品質與市場魅力。

▲台南市農產運銷股份有限公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，3000公斤全數銷售完畢。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南擁有充足日照、肥沃土壤及優越氣候條件，孕育出品質優良、風味獨特的各式水果，其中又以芒果最具代表性。每年夏季盛產的台南愛文芒果，果肉細緻飽滿、香氣濃郁、甜度高且多汁，不僅深受國內消費者喜愛，也獲國際市場肯定，是台南最具代表性的夏季水果。

▲台南市農產運銷股份有限公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，3000公斤全數銷售完畢。（記者林東良翻攝，下同）

台南市農業局長李芳林表示，目前正值芒果盛產季，台南市農產運銷股份有限公司嚴選品質優良的台南愛文芒果，透過東森農場直播向全國消費者分享產地最新鮮、最優質的水果，讓更多民眾認識台南優質農產品。

李芳林指出，今年夏天誠摯邀請全國民眾把握芒果最佳賞味期，踴躍選購台南愛文芒果及各式芒果加工產品，以實際行動支持在地農民，肯定農民長年辛勤耕耘成果。

▲台南市農產運銷股份有限公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，3000公斤全數銷售完畢。（記者林東良翻攝，下同）

台南市農產運銷股份有限公司總經理楊弘義表示，為讓消費者更深入體驗台南芒果的多元魅力，直播現場特別準備新鮮愛文芒果、芒果布丁、優格及情人果乾等特色產品，透過多樣化品嚐方式，展現台南芒果豐富風味與創意吃法，讓民眾一次感受屬於台南夏季的甜蜜滋味。

▲台南市農產運銷股份有限公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，3000公斤全數銷售完畢。（記者林東良翻攝，下同）
楊弘義表示，台南市農產運銷股份有限公司將持續透過多元行銷通路及直播平台推廣台南優質農產品，拓展市場銷售管道，提升農產品品牌價值，讓更多消費者品嚐來自台南產地最新鮮、最香甜的芒果，共同感受台南農業的豐碩成果與夏日幸福滋味。

▲台南市農產運銷股份有限公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，3000公斤全數銷售完畢。（記者林東良翻攝，下同）

台南市農產運銷股份有限公司表示，本次東森農場直播提供3000公斤台南愛文芒果，全數銷售完畢，顯示消費者對台南優質農產品的高度肯定與支持。未來也將持續透過多元行銷通路拓展市場，協助農民提升農產品價值，讓台南芒果甜蜜滋味送到更多消費者手中。

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