曾質疑官方GDP數據　陸55歲經濟學家高善文病逝

▲國投證券前首席經濟學家高善文。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸媒體7日報導，國投證券前首席經濟學家高善文因病去世，享年55歲。

高善文是大陸知名宏觀經濟學家，曾任光大證券、安信證券（現國投證券）首席經濟學家。他因經常公開評論大陸經濟情勢，並對官方經濟數據及政策提出不同於官方論述的分析，被視為大陸金融界少數敢於直言的經濟學家之一。

2024年底，高善文在一場投資策略會演講中，以「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的年輕人、生無可戀的中年人」形容大陸社會現況，認為年輕人因就業與收入預期惡化，消費信心及購屋意願明顯下降，引發外界廣泛討論。

同場演講中，高善文也質疑大陸官方GDP等宏觀經濟數據的可信度，推估近年官方公布的經濟成長率可能高於實際情況，並表示實際增速或許僅約2%左右。相關言論在網路熱傳後迅速遭刪除，也使他再度成為外界關注焦點。

據報導，高善文曾向親友表示，自己患病約一年半，輾轉北京、香港等地的醫院診治，採取了大劑量化療、PD-1免疫治療，及CAR-T等方式治療。

高善文的一名好友也透露，高善文6月時曾告知治療有進展，有機會徹底痊癒；不料，病情卻在近期突然惡化，令親友們都相當錯愕。