湖北一家三口「遭龍捲風捲走」墜樓身亡　14歲兒子親眼目睹全程

記者廖翊慈／綜合報導

湖北東部6日晚間遭強對流天氣襲擊，多地出現強降雨、雷暴大風，部分鄉鎮甚至出現龍捲風，造成嚴重災情。鄂州一處社區發生悲劇，一家三口在家中關窗時，疑遭強風捲出6樓墜落，不幸身亡，只剩14歲大兒子倖存。

據《新黃河》報導，湖北本輪強對流天氣已造成1.46萬人受災，11人死亡、1人失聯、331人受傷，另有996人緊急避險、246人轉移安置；22間房屋倒塌、4855間房屋受損，相關災情仍在進一步核實。

▲湖北多地遭龍捲風肆虐。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

一家三口關窗時被強風吹落

遇難者親屬秋女士（化名）表示，鄂州名門世家社區6樓住戶正是她堂妹一家。堂妹夫熊先生50歲，是當地臨空小學教師；堂妹馮女士44歲，平時在家照顧孩子，夫妻倆育有兩名兒子，大兒子14歲，今年中考，小兒子9歲。

秋女士說，6日晚間風雨突然變大，堂妹夫妻倆急忙去關窗，沒想到窗戶整個被強風吹落，當時小兒子也在一旁。短短幾秒內，3人全被大風捲出窗外，墜落到3樓平台，家中的沙發、冰箱、餐桌椅也全被吹下樓，壓在堂妹夫身上。

14歲兒子目睹親人倒在平台

事發時，大兒子正在屋內另一側關窗，玻璃破裂後，他受傷流血，先跑進房間躲避。等他再出來時，發現父母和弟弟都不見了，出門尋找後，才看到3名親人倒在3樓平台，隨即跑到5樓求救。

秋女士哽咽表示，孩子親眼看到第一現場，心理陰影很深。目前大兒子由姑姑及父親學校老師照顧，家人尚未將噩耗告知孩子的奶奶。

房子才買2年多仍背房貸

秋女士透露，堂妹一家經濟狀況並不寬裕，2年多前才買下這套二手房，價格約70多萬元人民幣，目前仍有數十萬元房貸未還。因沒有多餘資金裝修，一家人買下後直接入住，未進行改裝。

她說，其他住戶多是玻璃碎裂，但堂妹家是整個窗戶連同窗框被連根拔起。目前家屬尚不清楚脫落窗戶是開發商原裝，還是前屋主安裝，相關部門人員已前往殯儀館與家屬溝通後續事宜。

▲男子從12樓被強風「吸」出墜落。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

多地災情嚴重 黃岡也有人遭吹出窗外

除了鄂州，黃岡玲瓏家園也傳出住戶被強風吹出窗外事件。一名12樓張姓住戶遭龍捲風捲出窗外，墜落至樓下綠化帶，目前仍在醫院治療。

同社區住戶項女士表示，當晚她返家時，沿路都是被吹倒的大樹和建築材料。回家後發現屋內滿地碎玻璃，窗戶鎖扣全毀，一扇窗框變形，臥室門也被強風吹壞脫落。她說，一期多數住戶是玻璃破裂，但其他幾期災情更嚴重，有些住戶家的落地窗整片消失。

專家：殘餘颱風環流與冷空氣碰撞

氣象專家分析，這次湖北龍捲風與多重天氣系統疊加有關。颱風「美莎克」殘餘環流與梅雨鋒在湖北上空交會，形成強暖濕氣流；同時東北冷渦帶來冷空氣南下，冷暖空氣劇烈碰撞，加上高空與地面強垂直風切變，使氣流旋轉增強，最終形成龍捲風。

專家提醒，強對流天氣具突發性、局地性，若氣象預警提示有雷暴大風或龍捲風風險，民眾應避免外出。居家時應遠離門窗和外牆，迅速躲入房屋中央、無窗小房間或浴室；若人在戶外，則應遠離大樹、電線桿、廣告牌及圍牆等危險物。