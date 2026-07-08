　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 科技生活

頂級音響走出圈！業者觀察：高顏值、小尺寸成趨勢　

▲▼傳統的高階音響設備多、體積大，對於空間要求嚴苛，且價格十分昂貴，往往令許多人難以接觸，現在高階音響品牌開始推出配色、外型更適合居家的小型音響。（圖／記者黃肇祥攝）

▲傳統的高階音響設備多、體積大，對於空間要求嚴苛，且價格十分昂貴，往往令許多人難以接觸。（圖／記者黃肇祥攝）

記者黃肇祥／台北報導

以往說到高階的家庭劇院、音響，總是給人高不可攀的感覺！不僅價格昂貴，更對於空間要求十分講究，因此核心客群往往是高收入族群、發燒友以及銀髮族居多。然而，隨著串流平台崛起，音響業者就發現客群有年輕化的趨勢，更因應這波潮流，不少品牌開始發展高顏值、小尺寸的產品線。

年輕新族群加入音響市場

環球知音業務經理李肇秤觀察，近年參觀音響展的客群已經越來越年輕，且與長者的溝通語言、問題取向截然不同，以往許多人會詢問如何串流音樂等技術，如今更多人關注外型設計，尤其現在小宅當道，音響的外型設計必須更融入居家。皇家國際總經理費康明也表達認同，表示提供簡單的操作、貼近居家生活設計的產品，是他們積極經營的方向，認為喜愛聽音樂的人一直都在，只是方式不同。

高階品牌搶攻小宅劇院

在高房價的時代，多數家庭想要放置擴大機、重低音喇叭，基本上都會受限於空間，使家庭劇院音響成為奢侈的夢想。過往發燒友講究分體式的系統，會將訊源、解碼、前級、後級全部獨立設置，但近五年有感於小宅趨勢，不少品牌開始推出整合解碼、串流模組的「旗艦級主動式喇叭」，只要一台就搞定所有系統，將操作與設定極簡化。

費康明分享，今年六月前往維也納音響展，就有發現這樣的趨勢，一些頂級品牌都開始推出專為小空間打造的產品，認為無論是一般的消費性產品、平價音響、發燒友品牌都有朝小尺寸發展。

▲▼傳統的高階音響設備多、體積大，對於空間要求嚴苛，且價格十分昂貴，往往令許多人難以接觸，現在高階音響品牌開始推出配色、外型更適合居家的小型音響。（圖／記者黃肇祥攝）

▲高階音響品牌開始推出配色、外型更適合居家的小型音響。（圖／記者黃肇祥攝）

Soundbar 銷量逐年增加，為入門首選

最能代表小空間的音訊產品就是 Soundbar，近年得力於 Netflix、Disney+、Apple TV+ 等串流影音平台將杜比全景聲 Dolby Atmos 變成標準規格，連帶使 Soundbar 迎接一波規格革新。透過拓展天空聲道、無線的後環繞喇叭，使預算有限者可以逐漸組成自己的家庭劇院。費康明便坦言，家庭劇院的銷量已經逐年降低，Soundbar 則在持續增加。

李肇秤則發現，目前市場呈現入門、高階兩極化的發展趨勢，一開始入門多數人會選擇好安裝、價位低的 Soundbar 或 All in One 系統，待後續換屋或有預算時，再升級至高價位的音響系統。

2026 TAA 國際 HI-END 音響大展下月開幕

一年一度的 2026 TAA 國際 HI-END 音響大展將於 8 月 6 日至 9 日，於台北君悅酒店盛大展開，這次橫跨五層樓展區、匯集 500 大品牌，邀請所有喜愛音樂的人共襄盛舉。即日起開放線上預購票，可以前往活動官網購買，原價 300 元，優惠只要 200 元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／朱承洋被抬出場　曾總神情凝重曝傷況
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Nikon 參戰隨身相機！傳即將復活 DL 系列小單眼

頂級音響走出圈！業者觀察：高顏值、小尺寸成趨勢　

Google 新旗艦 Pixel 11 全系列價格、顏色提前曝光！加價也加量

記憶體貴到沒利潤！研調：多家品牌棄守「入門手機」

三星高 CP 值熱銷神機下一代曝光！傳改用高通晶片

傳 iPhone 18 Pro 明顯變胖！爆料驚呼：厚度有點嚇人

Android 17 災情有解！Google 釋出更新搶修 5 大 Bug

Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表！樣貌首度公開

三星Unpacked「開撕」　確定推寬版摺疊機

HONOR 600 揭價2萬就入手！遠傳祭獨家「李多慧禮盒」搶買氣

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

Nikon 參戰隨身相機！傳即將復活 DL 系列小單眼

頂級音響走出圈！業者觀察：高顏值、小尺寸成趨勢　

Google 新旗艦 Pixel 11 全系列價格、顏色提前曝光！加價也加量

記憶體貴到沒利潤！研調：多家品牌棄守「入門手機」

三星高 CP 值熱銷神機下一代曝光！傳改用高通晶片

傳 iPhone 18 Pro 明顯變胖！爆料驚呼：厚度有點嚇人

Android 17 災情有解！Google 釋出更新搶修 5 大 Bug

Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表！樣貌首度公開

三星Unpacked「開撕」　確定推寬版摺疊機

HONOR 600 揭價2萬就入手！遠傳祭獨家「李多慧禮盒」搶買氣

陳克羿雪恥富邦！揭無失分關鍵　曾豪駒不急評價新洋砲

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

3C家電熱門新聞

傳 iPhone 18 Pro 厚度有點嚇人

Google 更新搶修 Android 17 災情

直擊／張雪機車登台！

Pixel 11 全系列價格、顏色曝光

Windows 11災情吃電腦513GB空間

行動電源「舊換新」單週破千顆

研調：多家品牌棄守「入門手機」

Apple Watch 成 AI 手錶市場首選

Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表

傳 Nikon 參戰隨身相機

Sony 精品耳機 1000X THE COLLEXION 開箱

HONOR 600 揭價2萬就入手！

三星Unpacked「開撕」

網友票選 5 款 Android 手機價格更香

更多熱門

相關新聞

網點名「住過回不去」神設備　洗碗機只是基本款

網點名「住過回不去」神設備　洗碗機只是基本款

房價愈來愈高，自住族買房不只比地段、坪數，也愈來愈重視居住品質。有網友發問「有什麼家用設備最能改善生活？」掀起熱烈討論，除了洗碗機、洗脫烘、掃地機器人等「家事三寶」穩坐人氣榜，還有不少設備被網友封為「住過就回不去」，成為提升居住品質的關鍵。

發燒友衝了　700萬頂奢音響震撼感官

發燒友衝了　700萬頂奢音響震撼感官

小宅當道　LG推二合一洗乾衣機

小宅當道　LG推二合一洗乾衣機

2026電視主流揭密！

2026電視主流揭密！

Nissan Leaf電動休旅北美售價曝

Nissan Leaf電動休旅北美售價曝

關鍵字：

音響soundbar喇叭家庭劇院HI-END音響大展

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面