頂級音響走出圈！業者觀察：高顏值、小尺寸成趨勢　

▲傳統的高階音響設備多、體積大，對於空間要求嚴苛，且價格十分昂貴，往往令許多人難以接觸。（圖／記者黃肇祥攝）

記者黃肇祥／台北報導

以往說到高階的家庭劇院、音響，總是給人高不可攀的感覺！不僅價格昂貴，更對於空間要求十分講究，因此核心客群往往是高收入族群、發燒友以及銀髮族居多。然而，隨著串流平台崛起，音響業者就發現客群有年輕化的趨勢，更因應這波潮流，不少品牌開始發展高顏值、小尺寸的產品線。

年輕新族群加入音響市場

環球知音業務經理李肇秤觀察，近年參觀音響展的客群已經越來越年輕，且與長者的溝通語言、問題取向截然不同，以往許多人會詢問如何串流音樂等技術，如今更多人關注外型設計，尤其現在小宅當道，音響的外型設計必須更融入居家。皇家國際總經理費康明也表達認同，表示提供簡單的操作、貼近居家生活設計的產品，是他們積極經營的方向，認為喜愛聽音樂的人一直都在，只是方式不同。

高階品牌搶攻小宅劇院

在高房價的時代，多數家庭想要放置擴大機、重低音喇叭，基本上都會受限於空間，使家庭劇院音響成為奢侈的夢想。過往發燒友講究分體式的系統，會將訊源、解碼、前級、後級全部獨立設置，但近五年有感於小宅趨勢，不少品牌開始推出整合解碼、串流模組的「旗艦級主動式喇叭」，只要一台就搞定所有系統，將操作與設定極簡化。

費康明分享，今年六月前往維也納音響展，就有發現這樣的趨勢，一些頂級品牌都開始推出專為小空間打造的產品，認為無論是一般的消費性產品、平價音響、發燒友品牌都有朝小尺寸發展。

▲高階音響品牌開始推出配色、外型更適合居家的小型音響。（圖／記者黃肇祥攝）

Soundbar 銷量逐年增加，為入門首選

最能代表小空間的音訊產品就是 Soundbar，近年得力於 Netflix、Disney+、Apple TV+ 等串流影音平台將杜比全景聲 Dolby Atmos 變成標準規格，連帶使 Soundbar 迎接一波規格革新。透過拓展天空聲道、無線的後環繞喇叭，使預算有限者可以逐漸組成自己的家庭劇院。費康明便坦言，家庭劇院的銷量已經逐年降低，Soundbar 則在持續增加。

李肇秤則發現，目前市場呈現入門、高階兩極化的發展趨勢，一開始入門多數人會選擇好安裝、價位低的 Soundbar 或 All in One 系統，待後續換屋或有預算時，再升級至高價位的音響系統。

2026 TAA 國際 HI-END 音響大展下月開幕

一年一度的 2026 TAA 國際 HI-END 音響大展將於 8 月 6 日至 9 日，於台北君悅酒店盛大展開，這次橫跨五層樓展區、匯集 500 大品牌，邀請所有喜愛音樂的人共襄盛舉。即日起開放線上預購票，可以前往活動官網購買，原價 300 元，優惠只要 200 元。