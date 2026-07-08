賴瑞隆爭3億治水、4500萬改建市場　喊話再拚AI算力中心落腳高雄

▲2026高雄市長民進黨參選人賴瑞隆，在立法院進行質詢，強調AI在高雄的應用未來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

立法院經濟委員會今（8）日邀請經濟部長龔明鑫備詢，民進黨高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆針對高雄治水防災、前鎮第一公有市場更新及AI產業布局提出多項具體訴求，並獲經濟部正面回應。其中包括投入3億元辦理二仁溪護岸加高及抽水站強化工程、4,500萬元前鎮第一公有市場改建經費納入「中小微企業支持方案」，以及未來將「AI應用落地、在地產業及就業效益」納入AI算力中心設置的重要評估指標。

賴瑞隆表示，高雄若要引領全台科技轉型，不能只有口號，而是必須同時具備最厚實的人才庫與最強大的算力引擎。他指出，自己今年5月已提出完整的全方位AI應用藍圖，這次質詢時也明確要求經濟部，未來國家級AI算力中心的布局，不只要看硬體設施，更要真正把AI應用落地、把產業紅利與就業機會留在高雄。

賴瑞隆認為，只要把最核心的AI基礎設施留在高雄，就能形成強大的科技磁吸效應，進一步從人才、算力與產業三個面向，帶動城市全面升級。他說，市府近年已成功引進清華大學、陽明交大等頂尖學府設立分校，推動「國家重點領域校際研教園區」，透過共教、共研、共育、共用模式，建立高階人才供應系統，這就是高雄未來發展半導體及AI產業最重要的基礎。

在算力布局上，賴瑞隆強調，AI時代，算力就是國力，也是城市競爭力。未來推動的AI算力中心，應結合主權AI與專屬產業模型庫，成為支撐本地產業升級的公共底座，同時透過CityGPT城市大腦，把交通、防災、道路維護等治理經驗，轉化成可輸出的國際級解決方案，讓高雄成為主權AI的重要示範城市。

他進一步指出，科技發展不能只停留在高科技園區，更要真正深入百工百業。未來從半導體研發、傳統製造業智慧排程，到農漁業產銷預測、冷鏈管理，甚至文化觀光精準行銷，都應透過AI提升效率與產值。唯有讓算力真正落地，高雄產業轉型才會加快，也才能把實質就業與產業效益留在地方。

▲2026高雄市長民進黨參選人賴瑞隆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除AI產業議題外，賴瑞隆也持續關注高雄治水與地方建設。他表示，日前極端氣候帶來短延時強降雨，造成二仁溪周邊低窪地區積淹水，自己在第一時間前往現場會勘時，就確認河道清疏、護岸加高及抽水站強化等改善方向。經積極爭取後，經濟部同意投入3億元辦理相關改善工程，他也要求水利單位務必在颱風季前完成河道清疏，儘速推動後續工程，全面提升防洪韌性，降低淹水風險。

另外，位於亞洲新灣區核心地帶的前鎮第一公有市場，也是賴瑞隆質詢重點之一。他指出，前鎮第一公有市場位處亞灣重要區位，但現有設施老舊，已無法滿足周邊發展需求。經濟部此次承諾投入4,500萬元改建經費，納入「中小微企業支持方案」，待市府與攤商取得共識後推動改建，希望透過市場空間更新，進一步帶動商圈升級，提升亞灣整體發展量能。

至於能源與產業布局，賴瑞隆則表示，高雄長期承擔全國重要發電任務，政府應加速評估推動區域差別電價，合理回應地方所承擔的成本與責任；同時，AI算力中心與應用中心也應優先布局在發電基地周邊，結合在地產業需求，才能真正形成完整產業聚落，創造更多優質工作機會。對此，經濟部長龔明鑫也承諾，未來會把「AI應用落地、在地產業及就業效益」列為AI算力中心建置的重要評估指標。

賴瑞隆最後強調，高雄要持續進步，不只是把基礎建設做扎實，更要提前布局未來產業發展。把產業紅利留在高雄，讓市民看得到建設、也感受得到工作機會，才是對高雄最重要的承諾。他也表示，未來會持續緊盯各項工程與政策進度，爭取更多中央資源，讓高雄在兼顧安全與宜居的同時，也成為台灣AI產業發展的重要基地。